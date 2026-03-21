OL, Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme avant Monaco

Dans ce contexte, Paulo Fonseca se retrouve face à un défi mental autant que tactique avant d’affronter une formation monégasque en pleine confiance, forte d’une série impressionnante en championnat. Ce duel s’annonce comme un véritable test pour jauger la capacité de réaction d’un effectif encore en course pour une qualification en Ligue des champions.

Interrogé sur la perte de deux compétitions en quelques jours, Paulo Fonseca a refusé toute forme de résignation. Le technicien a insisté sur la nécessité de rester mobilisé jusqu’au bout afin de capitaliser sur une position favorable en championnat. « J’ai dit aux joueurs qu’en ce moment, c’est toujours difficile de lâcher une compétition dans laquelle on pensait pouvoir aller loin, mais c’est le foot. Dans le football, on n’a pas le temps de faire des drames. Il faut réagir à chaque fois. Nous ne devons pas nous trouver d’excuses. Nous sommes dans une situation très positive en championnat, une situation que personne n’avait imaginée pour nous à huit journées de la fin. Je veux que chaque personne du groupe prenne ses responsabilités. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, mais ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Il faut prendre ses responsabilités et essayer de faire les meilleures choses possibles jusqu’à la fin. On est dans une position que, honnêtement, je n’aurais pas forcément imaginée en début de saison. (…) Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je crois au travail et en mon ressenti de l’équipe. J’ai dit aux joueurs que nous avons perdu le match jeudi, mais que nous allons gagner les prochains. »

À l’approche de cette rencontre décisive, Paulo Fonseca attend désormais une réponse concrète sur le terrain. Entre pression des résultats et espoir de qualification européenne, Lyon joue une partie de son avenir immédiat face à Monaco, ce dimanche à partir de 15h.