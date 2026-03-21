À l’heure où la saison entre dans son tournant décisif, l’Olympique Lyonnais se retrouve face à ses contradictions. Entre ambitions ravivées en championnat et désillusions européennes récentes, le club rhodanien joue gros dans les prochains jours. À la veille d’un choc capital contre Monaco, un message fort a été envoyé en interne par Paulo Fonseca. Derrière les discours, c’est toute une dynamique qui est en jeu, et peut-être même l’issue d’un exercice longtemps jugé imprévisible.
OL, Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme avant Monaco
- AFP
Paulo Fonseca exige une réaction forte de ses joueurs
Deux jours après l’élimination face au Celta de Vigo en Ligue Europa, Paulo Fonseca n’a pas cherché à fuir ses responsabilités en conférence de presse.Le technicien portugais a reconnu la déception tout en appelant immédiatement à une réaction d’orgueil. « J’ai dit aux joueurs que j’avais besoin de fortes personnalités dans ce moment. Nous n’avons pas le temps de penser aux matchs précédents. Monaco est la meilleure équipe du championnat en ce moment. Nous ne pouvons pas changer ce qui est fait, mais nous pouvons avoir un impact sur la suite. Le succès est réservé uniquement aux personnes fortes mentalement et je veux que mon équipe le soit. L’année dernière, ce qui s’est passé à Manchester nous a impactés sur le match suivant contre Saint-Étienne. Il faut apprendre de cela. On va voir demain s’ils ont appris. Je les ai bien sentis. »
Malgré un classement flatteur en Ligue 1, Paulo Fonseca doit composer avec une série négative préoccupante. Depuis la mi-février, les Lyonnais peinent à retrouver le chemin de la victoire, accumulant contre-performances et erreurs défensives. L’élimination en Coupe de France face à Lens, suivie dela sortie en Ligue Europa, a accentué le sentiment de frustration autour d’un groupe pourtant compétitif sur le papier.
- AFP
Paulo Fonseca veut se battre jusqu’au bout avec l’OL
Dans ce contexte, Paulo Fonseca se retrouve face à un défi mental autant que tactique avant d’affronter une formation monégasque en pleine confiance, forte d’une série impressionnante en championnat. Ce duel s’annonce comme un véritable test pour jauger la capacité de réaction d’un effectif encore en course pour une qualification en Ligue des champions.
Interrogé sur la perte de deux compétitions en quelques jours, Paulo Fonseca a refusé toute forme de résignation. Le technicien a insisté sur la nécessité de rester mobilisé jusqu’au bout afin de capitaliser sur une position favorable en championnat. « J’ai dit aux joueurs qu’en ce moment, c’est toujours difficile de lâcher une compétition dans laquelle on pensait pouvoir aller loin, mais c’est le foot. Dans le football, on n’a pas le temps de faire des drames. Il faut réagir à chaque fois. Nous ne devons pas nous trouver d’excuses. Nous sommes dans une situation très positive en championnat, une situation que personne n’avait imaginée pour nous à huit journées de la fin. Je veux que chaque personne du groupe prenne ses responsabilités. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, mais ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Il faut prendre ses responsabilités et essayer de faire les meilleures choses possibles jusqu’à la fin. On est dans une position que, honnêtement, je n’aurais pas forcément imaginée en début de saison. (…) Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je crois au travail et en mon ressenti de l’équipe. J’ai dit aux joueurs que nous avons perdu le match jeudi, mais que nous allons gagner les prochains. »
À l’approche de cette rencontre décisive, Paulo Fonseca attend désormais une réponse concrète sur le terrain. Entre pression des résultats et espoir de qualification européenne, Lyon joue une partie de son avenir immédiat face à Monaco, ce dimanche à partir de 15h.