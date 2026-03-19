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Europa League : l'équipe de Lyon entraînée par Fonseca éliminée ; Aston Villa et Porto en quarts de finale

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Les huitièmes de finale de l'Europa League s'achèvent avec les matchs retour.


À 18h45, Lyon, entraînépar l'ancien coach du Milan, Paulo Fonseca, s'incline à domicile face au Celta Vigo et fait ses adieux à la compétition. Nottingham Forest se qualifie quant à lui en battant aux tirs au but les Danois de Midtjylland. Fribourg s'impose également après avoir remonté le score et éliminé Genk.


À 21 h, le Betis renverse le Panathinaikos et se qualifie. Pas de problème pour Porto face à Stuttgart. Aston Villa se qualifie également en éliminant Lille.

  • RÉSULTATS ET BUTEURS

    Lyon-Celta Vigo 0-2 (match aller 1-1)

    61' Rueda (C), 90+2' Jutgla (C)


    Fribourg-Genk 5-2 (match aller 0-1)

    19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 56' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)


    Midtjylland-Nottingham Forest 1-2, (0-3 aux tirs au but) (match aller 1-0)

    40' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)


    Aston Villa-Lille 2-0 (match aller 1-0)

    54' McGinn (A), 86' Bailey (A)


    Betis-Panathinaikos 4-0

    8' Ruibal (B), 45' Amrabat (B), 53' Hernandez (B), 66' Antony (B)


    Porto-Stuttgart 2-0

    21' Gomes (P), 72' Froholdt (P)

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