Europa League : l'équipe de Lyon entraînée par Fonseca éliminée ; Aston Villa et Porto en quarts de finale

Les huitièmes de finale de l'Europa League s'achèvent avec les matchs retour.





À 18h45, Lyon, entraînépar l'ancien coach du Milan, Paulo Fonseca, s'incline à domicile face au Celta Vigo et fait ses adieux à la compétition. Nottingham Forest se qualifie quant à lui en battant aux tirs au but les Danois de Midtjylland. Fribourg s'impose également après avoir remonté le score et éliminé Genk.





À 21 h, le Betis renverse le Panathinaikos et se qualifie. Pas de problème pour Porto face à Stuttgart. Aston Villa se qualifie également en éliminant Lille.