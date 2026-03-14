Après plusieurs semaines positives, l’Olympique Lyonnais traverse une période plus délicate au moment d’aborder la dernière ligne droite de la saison. Entre résultats moins favorables et blessures à répétition, le club rhodanien doit désormais éviter tout faux pas pour rester dans la course aux places européennes. Le déplacement prévu en Normandie face au Havre apparaît donc comme un moment charnière. Conscient de l’enjeu, l’entraîneur lyonnais a tenu à envoyer un message clair à ses joueurs afin de relancer la dynamique.
OL, Paulo Fonseca donne le ton pour Le Havre
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L’OL marque le pas en Ligue 1
Après avoir enchaîné une impressionnante série de succès ces dernières semaines, l’OL a vu sa dynamique s’interrompre brutalement. Avant le déplacement en Normandie, Paulo Fonseca doit composer avec cinq rencontres consécutives sans victoire toutes compétitions confondues. Une situation qui relance la pression autour du club rhodanien.
Malgré ce passage plus compliqué, Paulo Fonseca refuse de céder à la panique. L’entraîneur portugais reconnaît toutefois que la situation s’est compliquée avec l’accumulation de blessures dans l’effectif. « Il y a eu un moment où on avait creusé l’écart avec Marseille. Mais les blessures ont été frustrantes. Les joueurs dont on avait besoin se sont blessés, donc c’est frustrant. Par exemple, la blessure de Malick a été difficile pour nous », a lancé Fonseca face aux médias dans des propos rapportés par Foot Mercato.
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Paulo Fonseca pointe du doigt le calendrier chargé des Gones
Dans son analyse de la situation, Paulo Fonseca a également évoqué la différence de rythme entre Lyon et certains concurrents directs dans la course aux places européennes. Plusieurs équipes engagées dans la lutte pour le podium bénéficient actuellement d’un calendrier plus léger.
Le technicien portugais a ainsi expliqué : « Aussi, les principales équipes qui font la course à l’Europe avec nous jouent pour la plupart un match par semaine : Monaco, Lens, Marseille, Rennes. Ils jouent un match par semaine. Donc je pense que ce sera difficile, mais nous sommes là. Nous devons tout faire pour continuer. Nous devons rester positifs et confiants. Maintenant nous devons continuer à jouer ».
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Paulo Fonseca exige réaction de ses joueurs contre Le Havre
Pour relancer la machine, le déplacement au Havre (dimanche, 17h 15) représente une étape importante dans la stratégie lyonnaise. Paulo Fonseca a d’ailleurs tenu à rappeler à ses joueurs l’importance de cette rencontre dans la lutte pour les premières places du championnat.
L’entraîneur lyonnais s’est montré très clair sur l’enjeu du match : « J’ai parlé aux joueurs aujourd’hui de l’importance de ce match contre Le Havre. Je pense qu’ils ont compris que c’était un match important pour nous. Ce sera un match très important pour nous demain. Certaines personnes pensent que le Celta est plus important que Le Havre, mais je ne suis pas d’accord. C’est un match très important pour nous ce week-end. Pas décisif, mais très important ».
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Des signes encourageants malgré les résultats
Même si la série actuelle n’est pas favorable, certains éléments positifs continuent d’apparaître dans le jeu lyonnais. Paulo Fonseca estime notamment que la prestation réalisée récemment sur la pelouse du Celta Vigo (0-1)a montré que son équipe conservait de bonnes intentions dans le jeu. Le technicien portugais a ainsi souligné : « Peut-être que c’est difficile quand on regarde les derniers résultats, mais il y a des signaux qui montrent que l’équipe continue à bien jouer. L’équipe continue à avoir du courage ».
Dans cette quête de relance, certains joueurs offensifs pourraient jouer un rôle déterminant dans les prochaines rencontres. Paulo Fonseca s’est notamment montré satisfait de voir Endrick retrouver le chemin des filets lors du dernier match européen. L’ancien coach de l’AC Milan a commenté cette réalisation en expliquant : « Je pense que c’est très positif. Son but contre Vigo arrive lors d’un match important pour lui et à un moment important ». À neuf journées de la fin du championnat, Lyon espère désormais transformer ces signaux positifs en résultats concrets.