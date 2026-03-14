OL, Paulo Fonseca donne le ton pour Le Havre

Après avoir enchaîné une impressionnante série de succès ces dernières semaines, l’OL a vu sa dynamique s’interrompre brutalement. Avant le déplacement en Normandie, Paulo Fonseca doit composer avec cinq rencontres consécutives sans victoire toutes compétitions confondues. Une situation qui relance la pression autour du club rhodanien.

Malgré ce passage plus compliqué, Paulo Fonseca refuse de céder à la panique. L’entraîneur portugais reconnaît toutefois que la situation s’est compliquée avec l’accumulation de blessures dans l’effectif. « Il y a eu un moment où on avait creusé l’écart avec Marseille. Mais les blessures ont été frustrantes. Les joueurs dont on avait besoin se sont blessés, donc c’est frustrant. Par exemple, la blessure de Malick a été difficile pour nous », a lancé Fonseca face aux médias dans des propos rapportés par Foot Mercato.