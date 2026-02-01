La dynamique est impressionnante, presque grisante, mais Paulo Fonseca refuse de céder à l’euphorie. Dimanche, l’Olympique Lyonnais a dominé le LOSC (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1, confirmant une série exceptionnelle et une montée en puissance spectaculaire. Pourtant, dans un contexte où l’OL rejoint l’OM à la troisième place du classement, Paulo Fonseca a tenu à calmer les esprits, préférant l’analyse froide à l’emballement médiatique.
OL, Paulo Fonseca calme les esprits après Lille
Une victoire précieuse qui confirme la dynamique à Lyon
Grâce à un nouveau succès acquis face à Lille, l’OL a signé une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Un chiffre qui en dit long sur la transformation opérée depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Le technicien portugais a vu ses hommes s’imposer grâce à une réalisation du jeune Noah Nartey, symbole d’un collectif en pleine confiance. Avec ce résultat, l’OL (4e, 39 pts) revient à hauteur de l’OM (3e, 39 pts) à la troisième place, seulement devancé à la différence de buts, tout en repoussant Lille (5e, 32 pts) à sept longueurs.
Malgré ce succès, Paulo Fonseca a tenu à souligner la difficulté du match et le contexte particulier dans lequel son équipe a dû évoluer. Privé de Corentin Tolisso, blessé, et de Tyler Morton, malade, l’OL a dû composer sans ses habituels chefs d’orchestre du milieu. En conférence de presse, Paulo Fonseca a livré une analyse mesurée : « C'est parfois important de gagner des matchs comme ça. Lille a beaucoup de qualités. C'était aussi important de voir la mentalité de l'équipe ». Une déclaration fidèle à la ligne directrice du coach, axée sur le contenu et l’état d’esprit.
La solidité défensive comme socle du succès de l’OL
Face à la domination territoriale lilloise, l’OL a su faire preuve d’une rigueur défensive remarquable. Paulo Fonseca a notamment pu s’appuyer sur la performance solide de Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert et Clinton Mata, impériaux pour contenir les offensives adverses. Cette capacité à souffrir collectivement illustre la maturité acquise par le groupe depuis plusieurs semaines sous la houlette de Paulo Fonseca.
Interrogé sur les ambitions du club et la possibilité d’aller chercher une qualification en Ligue des champions, Paulo Fonseca a volontairement refusé toute projection excessive. Le Portugais a rappelé que la pression pouvait être contre-productive pour un groupe encore en construction. « Nous devons continuer comme nous sommes en ce moment. Nous sommes là. Nous avons de l'ambition. Je connais bien ce groupe. Cette pression (d'aller chercher une place en Ligue des champions) n'est pas positive pour nous », a-t-il expliqué, fidèle à son discours de prudence.
Paulo Fonseca tempère l’enthousiasme autour de l’OL
Dans la continuité de son analyse, Paulo Fonseca a insisté sur la nécessité de rester concentré sur le court terme. Pour l’entraîneur lyonnais, l’essentiel réside dans la progression quotidienne et la récupération des joueurs clés en vue du sprint final. « Nous devons continuer avec la même humilité. Nous devons continuer à progresser, penser au prochain match. Nous devons récupérer des joueurs qui seront importants pour la fin de saison. Nous devons continuer comme ça, sans créer des objectifs pour la fin de saison », a ajouté Paulo Fonseca, sans détour.
L’OL n’aura d’ailleurs pas le temps de savourer longtemps ce succès face à Lille. Dès mercredi, les Lyonnais retrouveront la compétition avec un déplacement à Laval en Coupe de France. Une nouvelle échéance que Paulo Fonseca abordera avec la même exigence et la même retenue, déterminé à maintenir son groupe sur les rails, loin de toute excitation prématurée.