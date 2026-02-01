OL, Paulo Fonseca calme les esprits après Lille

Grâce à un nouveau succès acquis face à Lille, l’OL a signé une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Un chiffre qui en dit long sur la transformation opérée depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Le technicien portugais a vu ses hommes s’imposer grâce à une réalisation du jeune Noah Nartey, symbole d’un collectif en pleine confiance. Avec ce résultat, l’OL (4e, 39 pts) revient à hauteur de l’OM (3e, 39 pts) à la troisième place, seulement devancé à la différence de buts, tout en repoussant Lille (5e, 32 pts) à sept longueurs.

Malgré ce succès, Paulo Fonseca a tenu à souligner la difficulté du match et le contexte particulier dans lequel son équipe a dû évoluer. Privé de Corentin Tolisso, blessé, et de Tyler Morton, malade, l’OL a dû composer sans ses habituels chefs d’orchestre du milieu. En conférence de presse, Paulo Fonseca a livré une analyse mesurée : « C'est parfois important de gagner des matchs comme ça. Lille a beaucoup de qualités. C'était aussi important de voir la mentalité de l'équipe ». Une déclaration fidèle à la ligne directrice du coach, axée sur le contenu et l’état d’esprit.