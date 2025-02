Rizespor vs Galatasaray

L’avenir de Lucas Perri à l’OL va prendre une nouvelle tournure l’été prochain.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais il y a un peu plus d’un an, Lucas Perri s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans les cages lyonnaises cette saison. Performant et régulier, le gardien brésilien attire déjà les convoitises, notamment du côté de la Turquie. Le club de Galatasaray, en quête d’un remplaçant pour Fernando Muslera, en a fait sa priorité pour l’été prochain. Une situation qui n’arrange pas du tout les affaires de l’OL.