Galatasaray, fort de l’intérêt de Leao pour cette destination, a pris le temps de discuter en interne du dossier concernant le Portugais. L’idée du club turc est de présenter une nouvelle offre à l’AC Milan dans les prochaines heures qui, probablement, se rapprochera des 40 millions d’euros. Leao a dit « non » à Fenerbahçe ces derniers jours, pas convaincu par le projet sportif ; à l’heure actuelle, seul Galatasaray est en course pour son achat.