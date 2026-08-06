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Rafael Leao MilanGetty
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Offre de Galatasaray pour Rafael Leao : l’AC Milan refuse 35 millions d’euros

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Milan AC

Première offre officielle de Galatasaray pour Rafael Leao : l’AC Milan a rejeté la proposition des Turcs.

Le Galatasaray passe de la théorie à la pratique pour Leao : après les contacts avec l’AC Milan ces derniers jours, le club champion de Turquie a présenté une offre officielle au cours des dernières heures. Cardinale reste disposé à céder le Portugais malgré les signaux d’apaisement venus ces derniers jours à la fois du joueur et d’Amorim.

  • NON DE L’AC MILAN

    Ce matin, Galatasaray a envoyé un PEC à l’AC Milan contenant une première offre officielle pour Leao : 35 millions d’euros pour un transfert définitif et non plus un prêt avec option d’achat. Le club milanais considère cette proposition comme trop basse et continue de réclamer 50 millions pour le transfert de son numéro 10. L’offre a donc été refusée.

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  • Nouvelle offre en approche

    Galatasaray, fort de l’intérêt de Leao pour cette destination, a pris le temps de discuter en interne du dossier concernant le Portugais. L’idée du club turc est de présenter une nouvelle offre à l’AC Milan dans les prochaines heures qui, probablement, se rapprochera des 40 millions d’euros. Leao a dit « non » à Fenerbahçe ces derniers jours, pas convaincu par le projet sportif ; à l’heure actuelle, seul Galatasaray est en course pour son achat.

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