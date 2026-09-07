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Officiel : un transfert sans précédent du championnat marocain vers la Premier League

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T. Majni
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Un défenseur aux multiples talents

Le club anglais de Crystal Palace a annoncé, ce lundi soir, la conclusion d'un transfert « sans précédent » réalisé depuis le championnat marocain.

Le club londonien a publié un communiqué officiel sur son site officiel, dans lequel on peut lire : « L'académie de Crystal Palace a le plaisir de confirmer l'engagement du joueur marocain Taha Majni en provenance du club marocain de l'Union Touarga. »

Le club a souligné qu'il s'agissait d'un transfert sans précédent, puisque « le joueur, âgé de 18 ans, est devenu le premier joueur à être transféré directement du championnat marocain vers un club de la Premier League anglaise ».



  • Taha Majni : des débuts prometteurs pour le joyau du Maroc

    Mejni a gravi les échelons dans les équipes de jeunes du club de l'Ittihad Touarga avant de disputer son premier match avec l'équipe première en juin 2025, participant à leur victoire en demi-finale de la Coupe de l'Excellence face au Wydad de Fès.

    Le club anglais a déclaré qu'il était « polyvalent, capable d'évoluer au poste de défenseur central ou d'arrière droit. Il a disputé 17 matches avec l'équipe première de son club marocain, dont 15 la saison dernière, parmi lesquels 13 en tant que titulaire. Il a également fait partie de la victoire historique du Maroc en Coupe du monde des moins de 20 ans au Chili l'an dernier, aidant son pays à décrocher le titre pour la première fois. »

    À l'âge de dix-sept ans, il a fait partie de l'effectif des jeunes marocains qui ont battu le Brésil, l'Espagne, la France et l'Argentine sur le chemin du titre. Depuis, Mejni a rejoint la sélection marocaine des moins de 23 ans et a disputé deux matches internationaux en mars, dont une titularisation lors du match nul 2-2 face à la Côte d'Ivoire.

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  • Un défenseur aux multiples talents

    Le communiqué poursuit : « Mejni se décrit comme un défenseur doté de qualités techniques qui apprécie également l'aspect physique. Il rejoint désormais l'équipe des moins de 21 ans de Darren Powell pour disputer la Premier League 2, l'International Premier League Cup et la Professional Development League Cup. »

    Mejni a déclaré après avoir signé son contrat : « Crystal Palace est l'un des plus grands clubs de Premier League et du monde. Ils ont accompli beaucoup de choses ces dernières années, je suis donc très enthousiaste à l'idée d'entamer cette nouvelle aventure avec le club. »

    De son côté, le directeur de l'académie de Crystal Palace, Gary Issott, a déclaré : « Taha a vécu une excellente saison 25-26, il a acquis une expérience précieuse en première division marocaine et a aidé le Maroc à remporter la Coupe du monde des moins de 20 ans alors qu'il n'avait que 17 ans. »

    Il a conclu : « C'est un défenseur aux multiples talents qui nous a impressionnés par ses prestations, et nous pensons que Crystal Palace est l'environnement idéal pour lui permettre de poursuivre son développement. Bienvenue, Taha ! »

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  • Un message d'adieu : « l'histoire continue »

    Taha Majni a fait ses adieux à son club de l'Union Touarga par un message émouvant sur Instagram, où il a écrit sur son compte : « Après cinq années formidables, il est temps pour moi d'entamer un chapitre nouveau et important de ma vie. »

    Il a ajouté : « Je remercie le club pour la confiance qu'il m'a accordée, pour les opportunités qu'il m'a offertes et pour tous les souvenirs qui m'ont aidé à grandir, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. J'adresse également mes remerciements à mes entraîneurs pour leurs conseils, leur patience et leur confiance, qui m'ont aidé à évoluer en tant que joueur et en tant que personne. »

    Il a poursuivi : « Un grand merci à mes coéquipiers et à mes amis. Nous avons partagé des moments inoubliables, et certains d'entre vous sont devenus comme des frères pour moi. »

    Il a insisté : « Je pars avec beaucoup de gratitude, de fierté et de beaux souvenirs. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et à ceux qui font vivre l'esprit du club au quotidien. »



    Taha Majni a conclu son message en déclarant : « Merci pour tout, Ittihad Tanger. Je resterai toujours fier d'avoir porté ces couleurs. Une nouvelle page s'ouvre, mais l'histoire continue. Reconnaissant pour toujours. »

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