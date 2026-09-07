Officiel : un transfert sans précédent du championnat marocain vers la Premier League

Le club anglais de Crystal Palace a annoncé, ce lundi soir, la conclusion d'un transfert « sans précédent » réalisé depuis le championnat marocain.

Le club londonien a publié un communiqué officiel sur son site officiel, dans lequel on peut lire : « L'académie de Crystal Palace a le plaisir de confirmer l'engagement du joueur marocain Taha Majni en provenance du club marocain de l'Union Touarga. »

Le club a souligné qu'il s'agissait d'un transfert sans précédent, puisque « le joueur, âgé de 18 ans, est devenu le premier joueur à être transféré directement du championnat marocain vers un club de la Premier League anglaise ».







