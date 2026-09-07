Officiel : un transfert sans précédent du championnat marocain vers la Premier League

Taha Majni a fait ses adieux à son club de l'Union Touarga par un message émouvant sur Instagram, où il a écrit sur son compte : « Après cinq années formidables, il est temps pour moi d'entamer un chapitre nouveau et important de ma vie. »
Il a ajouté : « Je remercie le club pour la confiance qu'il m'a accordée, pour les opportunités qu'il m'a offertes et pour tous les souvenirs qui m'ont aidé à grandir, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. J'adresse également mes remerciements à mes entraîneurs pour leurs conseils, leur patience et leur confiance, qui m'ont aidé à évoluer en tant que joueur et en tant que personne. »
Il a poursuivi : « Un grand merci à mes coéquipiers et à mes amis. Nous avons partagé des moments inoubliables, et certains d'entre vous sont devenus comme des frères pour moi. »
Il a insisté : « Je pars avec beaucoup de gratitude, de fierté et de beaux souvenirs. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et à ceux qui font vivre l'esprit du club au quotidien. »
Taha Majni a conclu son message en déclarant : « Merci pour tout, Ittihad Tanger. Je resterai toujours fier d'avoir porté ces couleurs. Une nouvelle page s'ouvre, mais l'histoire continue. Reconnaissant pour toujours. »
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