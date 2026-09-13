Officiel, pas de Serie A pour Brozovic : il est à Al-Sadd, l’équipe de Romagnoli

Le recrutement de Marcelo Brozovic par Al-Sadd, club du Qatar, est officiel. Annoncé sur le marché des transferts dans le viseur de la Juventus, de la Lazio et de la Fiorentina, le milieu croate ancien de l’Inter ne revient donc pas en Italie. À Al-Sadd, équipe entraînée par le technicien roumain Razvan Lucescu (fils d’art), Brozovic retrouve Alessio Romagnoli, ancien de la Lazio tout juste transféré au Qatar.





Né en 1992, Brozovic est libre sur le marché des joueurs sans contrat après avoir quitté librement Al-Nassr, champion d’Arabie saoudite, une fois son contrat arrivé à échéance le 30 juin dernier.