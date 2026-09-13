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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Officiel, pas de Serie A pour Brozovic : il est à Al-Sadd, l’équipe de Romagnoli

M. Brozovic
Mercato
Al-Sadd

L’ex-joueur croate de l’Inter, qui était libre de tout contrat, file au Qatar

Le recrutement de Marcelo Brozovic par Al-Sadd, club du Qatar, est officiel. Annoncé sur le marché des transferts dans le viseur de la Juventus, de la Lazio et de la Fiorentina, le milieu croate ancien de l’Inter ne revient donc pas en Italie. À Al-Sadd, équipe entraînée par le technicien roumain Razvan Lucescu (fils d’art), Brozovic retrouve Alessio Romagnoli, ancien de la Lazio tout juste transféré au Qatar.


Né en 1992, Brozovic est libre sur le marché des joueurs sans contrat après avoir quitté librement Al-Nassr, champion d’Arabie saoudite, une fois son contrat arrivé à échéance le 30 juin dernier.

  • Un autre club saoudien, Al-Ittihad, ainsi que Trabzonspor en Turquie, étaient sur ses traces. Au cours de sa carrière, Brozovic a porté les maillots du Hrvatski Dragovoljac, du Lokomotiva Zagreb, du Dinamo Zagreb, de l’Inter et bien sûr d’Al-Nassr, en plus de celui de l’équipe nationale de Croatie.

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