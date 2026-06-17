Officiel : le Real Madrid recrute Bernardo Silva

Le Portugais, né en 1994, se trouvait sans contrat après la fin de son aventure avec Manchester City, où il a disputé 460 matchs et marqué 76 buts. Bernardo Silva avait reçu d’autres propositions, dont celle de la Juventus, mais il a choisi le Real, convaincu par José Mourinho, qui a activement poussé pour travailler avec lui.