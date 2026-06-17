La rumeur circulait depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Bernardo Silva est bel et bien un nouveau joueur du Real Madrid. Le milieu offensif portugais a signé un contrat qui le lie au club merengue jusqu’en 2028. Voici le communiqué officiel : « Le Real Madrid C.F. et Bernardo Silva ont conclu un accord selon lequel le joueur restera membre du Real Madrid pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028. »
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Officiel : le Real Madrid recrute Bernardo Silva
MOURINHO, UN ACTEUR DÉCISIF
Le Portugais, né en 1994, se trouvait sans contrat après la fin de son aventure avec Manchester City, où il a disputé 460 matchs et marqué 76 buts. Bernardo Silva avait reçu d’autres propositions, dont celle de la Juventus, mais il a choisi le Real, convaincu par José Mourinho, qui a activement poussé pour travailler avec lui.