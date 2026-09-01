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Officiel : la Juventus finalise le prêt d’une saison de l’attaquant de Newcastle United Nick Woltemade
La Juventus obtient le prêt de l’attaquant de Newcastle
La Juventus a officiellement annoncé la signature de Woltemade sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de Newcastle United lors du dernier jour du mercato. Woltemade rejoint le club après avoir passé une année en Premier League, Newcastle ayant déboursé environ 75 millions d’euros pour le recruter en provenance de Stuttgart l’été dernier.
Le géant italien a confirmé les détails financiers exacts de l’accord, révélant qu’il paiera une indemnité de prêt de 2,8 millions d’euros. L’opération comprend également des bonus pouvant atteindre 500 000 euros et des frais annexes s’élevant à 800 000 euros pour la durée de la saison.
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Spalletti reconstruit l’attaque de la Juventus avec les recrues de l’été
Woltemade est le dernier d’une longue liste de nouvelles recrues estivales de la Juventus, rejoignant des joueurs comme Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator et Zeki Celik.
Pape Matar Sarr a également rejoint le club en provenance de Tottenham, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il était clair depuis un certain temps que Luciano Spalletti voulait une autre option au poste d’avant-centre pour concurrencer Kolo Muani et Ekhator. Ce besoin est apparu à la suite des départs de Lois Openda et Jonathan David. La Juventus avait aussi étudié des pistes pour Jonathan Zirkzee et Alexander Sorloth, mais a finalement opté pour Woltemade.
Le communiqué officiel du club souhaite la bienvenue à Woltemade en Italie
La Juventus a publié un communiqué officiel pour souhaiter la bienvenue à son nouvel attaquant. « Un nouvel avant-centre est arrivé pour renforcer le secteur offensif de Luciano Spalletti : Nick Woltemade a rejoint la Juventus en prêt en provenance de Newcastle United jusqu’au 30 juin 2027 », a indiqué le club.
« Formé au Werder Brême, Woltemade y a fait ses débuts en équipe première en 2020. En 2022-2023, il a été prêté au SV Elversberg et, plus tard, après une impressionnante saison en Bundesliga, il a rejoint Stuttgart à l’été 2024. Il a véritablement explosé à Stuttgart, inscrivant 18 buts en 36 apparitions et aidant l’équipe à remporter la Coupe d’Allemagne, ce qui lui a valu un transfert vers le club de Premier League de Newcastle United en 2025. En 53 apparitions avec Newcastle United, il a marqué à 11 reprises et délivré six passes décisives. Désormais, une nouvelle aventure l’attend en Italie, et nous avons hâte de le voir à l’œuvre. Bienvenue à la Juventus, Nick ! »
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Quel avenir pour Woltemade à la Juventus ?
L’international allemand aux 12 sélections a passé sa visite médicale mardi et rejoindra immédiatement le groupe. Woltemade se mettra désormais à l’entraînement sous les ordres de Spalletti avant un choc très attendu contre l’AC Milan. Les supporters espèrent qu’il pourra reproduire sa précédente forme en Bundesliga lorsque la Juventus entrera sur la pelouse de l’Allianz Stadium dimanche soir.
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