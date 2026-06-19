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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Officiel : la Juventus a levé l’option d’achat de Faticanti

Juventus FC
Mercato
Juventus Next Gen
G. Faticanti

Le milieu de terrain a déjà disputé deux saisons avec la Juventus Next Gen.

Comme indiqué sur le site officiel du club bianconero, la Juventus a levé l’option d’achat permettant de finaliser le transfert de Giacomo Faticanti en provenance de Lecce. Le milieu de terrain, né en 2004, a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2029.


Arrivé à Turin à l’été 2024, le milieu de terrain a disputé 66 matchs sous le maillot bianconero au cours des deux dernières saisons avec la Next Gen, inscrivant trois buts et délivrant cinq passes décisives, ce qui lui a permis d’endosser un rôle de plus en plus central au sein de l’équipe.»


  • Le communiqué ajoute : « La dernière satisfaction en date remonte à moins de deux semaines, avec d’abord sa sélection, puis ses débuts avec l’équipe nationale italienne lors du match amical contre la Grèce.


    Bravo Giacomo, on se retrouve sur le terrain ! »


    Pour la saison prochaine, un prêt en Serie B est envisagé, la piste Avellino prenant de l’ampleur.



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