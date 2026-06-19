Officiel : la Juventus a levé l’option d’achat de Faticanti

Comme indiqué sur le site officiel du club bianconero, la Juventus a levé l’option d’achat permettant de finaliser le transfert de Giacomo Faticanti en provenance de Lecce. Le milieu de terrain, né en 2004, a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2029.





Arrivé à Turin à l’été 2024, le milieu de terrain a disputé 66 matchs sous le maillot bianconero au cours des deux dernières saisons avec la Next Gen, inscrivant trois buts et délivrant cinq passes décisives, ce qui lui a permis d’endosser un rôle de plus en plus central au sein de l’équipe.»



