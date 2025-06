OFFICIEL : Gennaro Gattuso nouveau sélectionneur de l'Italie

C'est fait ! Gennaro Gattuso prend les rênes d'une Squadra Azzurra en pleine crise. Un défi colossal pour l'ex-coach de l'OM. Tous les détails.

La nouvelle est tombée, et elle a l'effet d'une bombe dans le paysage du football transalpin : Gennaro Gattuso est officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. La FIGC, après s'être séparé de Luciano Spalletti et essuyé le refus de Claudio Ranieri, a donc jeté son dévolu sur l'ancien milieu de terrain champion du monde 2006. Une nomination qui intervient dans un contexte dramatique pour la Nazionale, humiliée 3-0 par la Norvège lors de son premier match de qualification pour le Mondial 2026 et hantée par la crainte de rater une troisième Coupe du Monde consécutive. Un véritable cadeau empoisonné pour Gattuso, mais un défi qu'il n'a pu refuser, tant l'honneur est immense.