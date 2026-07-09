Le Venezia FC a officialisé l’arrivée de l’attaquant Albion Rrahmani en provenance du Sparta Prague. Selon le communiqué du club : « Le Venezia FC annonce avoir acquis définitivement les services de l’attaquant Albion Rrahmani. L’attaquant, né à Podujevë (Kosovo) le 31 août 2000, a paraphé un contrat le liant au club arancio-nero-verde jusqu’au 30 juin 2029. À l’été 2021, il a rejoint le FC Balkani, où il a totalisé 68 apparitions, 34 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec le club kosovar, il a également fait ses débuts dans les compétitions de l’UEFA, disputant 4 matchs lors des qualifications pour la Ligue des champions de l’UEFA, 6 matchs de la Ligue Europa Conférence et 8 rencontres lors des qualifications pour la Ligue Europa Conférence.
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Officiel : Albion Rrahmani rejoint le Venezia en provenance du Sparta Prague
IL A TOUJOURS MARQUÉ DES BUTS
Lors de la saison 2023/24, il s'engage avec le FC Rapid 1923 et y inscrit 18 buts tout en délivrant 6 passes décisives toutes compétitions confondues.
Au cours de la saison 2024/25, il rejoint le Sparta Prague. Avec le club tchèque, il totalise 83 apparitions, marquant 26 buts et délivrant 6 passes décisives.
Au cours de sa carrière européenne, il compte 6 apparitions et 1 but en Ligue des champions de l’UEFA, 5 apparitions et 1 but en qualifications pour la Ligue des champions, 13 apparitions, 1 but et 3 passes décisives en Ligue des conférences de l’UEFA, ainsi que 14 apparitions, 12 buts et 1 passe décisive en qualifications pour la Ligue des conférences.
Depuis 2023, il porte les couleurs de l’équipe nationale senior du Kosovo, avec laquelle il a disputé 25 matchs et inscrit 7 buts. »
LES PROPOS DE RRAHMANI : « UN PROJET AMBITIEUX »
Rrhamani s'exprime : « Le Venezia est un club riche d'une histoire majeure et porté par un projet ambitieux. Après de longues discussions, j'ai été impressionné par sa vision et ses objectifs. Représenter une ville aussi unique et prestigieuse, soutenue par des supporters chaleureux et passionnés, est une immense source de motivation pour moi. Au Sparta Prague, j’ai partagé le vestiaire avec Andersen, qui a évolué ici et m’a dit beaucoup de bien du club, des personnes qui le composent et de la ville. Dès mon arrivée, j’ai retrouvé tout ce qu’il m’avait raconté : j’ai perçu une grande unité d’intentions et une ambiance très positive. De mon côté, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Avec mes coéquipiers, nous nous battrons à chaque match pour atteindre les objectifs de l’équipe et offrir de nombreuses satisfactions à nos supporters. »
LES COÛTS
Rrahmani a été recruté pour un montant de 7 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 3 millions de bonus. Il a paraphé un contrat le liant au club jusqu'en 2029.
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