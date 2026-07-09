Lors de la saison 2023/24, il s'engage avec le FC Rapid 1923 et y inscrit 18 buts tout en délivrant 6 passes décisives toutes compétitions confondues.





Au cours de la saison 2024/25, il rejoint le Sparta Prague. Avec le club tchèque, il totalise 83 apparitions, marquant 26 buts et délivrant 6 passes décisives.





Au cours de sa carrière européenne, il compte 6 apparitions et 1 but en Ligue des champions de l’UEFA, 5 apparitions et 1 but en qualifications pour la Ligue des champions, 13 apparitions, 1 but et 3 passes décisives en Ligue des conférences de l’UEFA, ainsi que 14 apparitions, 12 buts et 1 passe décisive en qualifications pour la Ligue des conférences.





Depuis 2023, il porte les couleurs de l’équipe nationale senior du Kosovo, avec laquelle il a disputé 25 matchs et inscrit 7 buts. »



