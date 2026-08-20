Obligation pour la Juventus : vendre David pour réaliser une plus-value, et Spalletti. La situation entre chiffres et offres

À certains égards, la situation de Jonathan David est similaire à celle de Teun Koopmeiners, dont nous vous avons parlé hier (LISEZ ICI). Tous deux sont en marge du projet technique de Luciano Spalletti et sont, dans les faits, des remplaçants de luxe, compte tenu de leurs salaires respectifs, 4,5 millions pour le Néerlandais et 6 millions pour le Canadien. Tous deux sortent par ailleurs d’une saison décevante sous le maillot de la Juventus (pour Koop, les saisons négatives sont même au nombre de deux).





Comme le milieu de terrain, l’avant-centre est lui aussi sur le marché, et un départ de David permettrait en outre à la Juventus de libérer de l’espace et des ressources afin de pouvoir viser le recrutement d’un nouvel attaquant, plus en adéquation avec les exigences de jeu de Spalletti (PISTE RETEGUI : LISEZ ICI).