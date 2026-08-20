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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Obligation pour la Juventus : vendre David pour réaliser une plus-value, et Spalletti. La situation entre chiffres et offres

Juventus FC
Mercato
J. David

Le Canadien est sur le marché, mais aucune offre concrète n’est arrivée à Turin.

À certains égards, la situation de Jonathan David est similaire à celle de Teun Koopmeiners, dont nous vous avons parlé hier (LISEZ ICI). Tous deux sont en marge du projet technique de Luciano Spalletti et sont, dans les faits, des remplaçants de luxe, compte tenu de leurs salaires respectifs, 4,5 millions pour le Néerlandais et 6 millions pour le Canadien. Tous deux sortent par ailleurs d’une saison décevante sous le maillot de la Juventus (pour Koop, les saisons négatives sont même au nombre de deux).


Comme le milieu de terrain, l’avant-centre est lui aussi sur le marché, et un départ de David permettrait en outre à la Juventus de libérer de l’espace et des ressources afin de pouvoir viser le recrutement d’un nouvel attaquant, plus en adéquation avec les exigences de jeu de Spalletti (PISTE RETEGUI : LISEZ ICI).

  • L’occasion d’une plus-value

    La différence, importante, entre Koopmeiners et David, en faveur d’un possible départ de ce dernier, est liée à la formule selon laquelle le Canadien est arrivé à la Continassa, contrairement au Néerlandais. Alors que Koop est arrivé de l’Atalanta pour 61 millions, David est arrivé libre en provenance de Lille (hors frais annexes de 12,5 millions, payables sur trois exercices).


    Cela permet évidemment à la Juventus d’envisager une plus-value en cas de transfert du numéro 30, pour lequel, toutefois, il n’existe à l’heure actuelle aucune négociation concrète.



    • Publicité

  • Aucune offre, hypothèse d’un prêt ?

    Lors de ce mercato, il y a eu un certain intérêt venant de Turquie, de France (Paris FC et PSG) et d’Angleterre (Aston Villa), mais rien qui ait débouché sur des offres concrètes pour le joueur et pour la Juventus. Le club turinois a fixé son prix à 30 millions, mais il n’est pas exclu qu’il puisse aussi descendre à un montant autour de 20-25 millions, ou qu’il puisse aussi envisager la formule du prêt.


    David a un contrat arrivant à échéance avec la Juventus en 2030 (ce qu’il a tenu à souligner à la fin du Mondial), et en cas de bonne saison en prêt, même un transfert définitif en 2027 pourrait convenir à la Juventus.


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