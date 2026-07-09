« Nous allons découvrir de nouveaux joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. S'ils jouent bien, s'ils intègrent mes idées, alors nous leur trouverons une place. Nous évaluerons les jeunes. » L’enthousiasme de Ruben Amorim est palpable et devrait renforcer le lien humain avec ses joueurs. Un aspect crucial pour concrétiser les ambitions de ceux qui, à l’aube de leurs 20 ans, veulent se faire une place chez les Rossoneri. Certains l’attendent depuis six mois, à l’image d’Alphadjo Cissé, qui n’a pas perdu de temps ces dernières semaines : l’ancien joueur de Vérone et de Catanzaro s’est entraîné dur, seul, durant les deux dernières semaines, afin d’être prêt pour la reprise fixée au lundi 13 juillet. Le talent de l’équipe nationale italienne des moins de 21 ans a été immobilisé pendant quatre mois en raison d’une rupture du tendon des adducteurs de la cuisse droite. Amorim souhaite l’observer de près pour confirmer les retours positifs reçus ces derniers jours. Le Milan cherche un joker offensif, et Cissé pourrait bien l’incarner.
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Nouvelles de Guernier, focus sur Cissè : à Milan, voici le plan d'Amorim pour les jeunes
CONFIRMATION POUR COMOTTO, SURPRISE POUR GUERNIER
Le contrat de trois ans a été signé le 23 juin dernier, mais tout indiquait alors qu’il rejoindrait le Milan Futuro. Nous employons l’imparfait, car Aurélien Guernier sera évalué par Ruben Amorim durant le stage de préparation et a des chances de rester dans l’effectif de l’équipe première. L’ancien joueur de Birmingham peut évoluer aussi bien au poste de milieu offensif droit que gauche et dispose d’une marge de progression importante, puisqu’il est né en 2007. Sa gestion sera assurée conjointement avec l’entraîneur du Milan Futuro, Sergio Navarro.
Le club négocie déjà une prolongation jusqu’en 2031, et Amorim a confirmé qu’il souhaitait le tester durant le stage de pré-saison. Christian Comotto, de retour de prêt à La Spezia, a de bonnes chances d’intégrer l’effectif 2026-2027. La confiance du staff et de la direction est telle que les offres de transfert définitif, comme celle de la Juventus, ont été refusées.
Camarda est en suspens
D’un pur talent à un autre, Camarda s’apprête à prolonger son contrat jusqu’en 2031. Lors de la conférence de presse d’Amorim, l’attaquant né en 2008 n’a pas été mentionné : simple oubli ou signe avant-coureur ? Pour l’instant, l’hypothèse la plus probable est un nouveau prêt, accompagné d’une prolongation de son bail actuel, qui expire en 2028.
LES SURPRISES
Yahya Idrissi pourrait bien être la révélation de cette phase : ce joueur né en 2007, arrivé en janvier dernier en provenance de Chelsea, aura sa chance en équipe première, tout comme Cheveyo Balentien. Il faudra également surveiller de près Andrej Kostic, extrêmement motivé et prêt à se lancer dans sa nouvelle aventure au Milan. L'idée serait d'assurer un équilibre entre le Milan Futuro et l'équipe première.
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