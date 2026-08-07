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Nouvelle version : Pérez et Mourinho explosent de colère après la perte de Rodri

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J. Mourinho
Espagne

Le refus de Rodri, la star de Manchester City, de rejoindre le Real Madrid, puis son accord conclu plus tard avec le Barça, a été très mal accueilli dans les hautes sphères du club merengue.

Cette version nouvelle de la réaction du Real contraste avec les rapports qui laissaient entendre que la Maison Blanche avait accueilli le refus de Rodri avec beaucoup de calme, sans être contrariée par la décision du joueur.

Le site Foot Mercato, citant AS, avait affirmé que le Real Madrid comprenait et respectait la décision de Rodri, et souhaitait bonne chance à la star espagnole sur la voie qu'il avait choisie.

Mais le journal Sport a livré une version différente, affirmant que Florentino Pérez, le président du Real, et l'entraîneur José Mourinho ressentaient une profonde colère.

Il a précisé que la colère de Pérez venait de l'échec d'un transfert qu'il considérait comme acquis, après en avoir été convaincu par ses deux hommes de confiance, José Ángel Sánchez et Juni Calafat, une colère qui n'est égalée que par la fureur immense de l'entraîneur José Mourinho lorsqu'il a appris que la Maison Blanche avait perdu le dossier Rodri.

  • Florentino PérezGetty

    Pérez change de position à l'égard de Rodri

    Pérez était furieux d'avoir perdu Rodri, un milieu de terrain qu'il n'avait pas prévu de recruter au départ, mais dont il avait fini par se convaincre, avant de se retrouver à observer le joueur se rapprocher du Barça.

    Pérez n'avait pas du tout apprécié que le nom de Rodri soit associé à la liste des candidats d'Enrique Riquelme lors des élections du Real, ce qui l'avait conduit à l'écarter comme option potentielle pour renforcer la Maison Blanche.

    Mais José Ángel Sánchez et Calafat ont tous deux insisté sur le fait qu'il existait un accord avec le joueur, devenu disponible pour le club plusieurs mois auparavant, et le niveau remarquable qu'il a affiché lors de la Coupe du monde a fini par convaincre Pérez.

    La seule personne à avoir continué d'affirmer à Pérez que Rodri n'était pas un joueur adapté au Real Madrid était le banquier marocain Anas Laghrari, le bras droit de Pérez pour les affaires financières.

    Les 30 ans du joueur espagnol et sa blessure au genou constituaient les principaux arguments du responsable marocain.

    Au bout du compte, Pérez a accepté de finaliser le transfert, pour constater désormais que le passage de Rodri au Barça, à la dernière minute, a éclipsé le transfert de Yan Diomandé et la prolongation de contrat de Vinicius.

    Cette journée devait être une date importante dans l'agenda du club, mais elle s'est transformée en une période difficile pour les responsables du Real Madrid, qui ont vu des milliers de Madrilènes se soulever contre le club en raison de l'autorisation accordée au départ du vainqueur du Ballon d'or de la Coupe du monde.

    • Publicité
  • Jose MourinhoGetty Images

    La colère de Mourinho plus grande que celle de Pérez

    Mais si la colère de Pérez comptait, le mécontentement de Mourinho était plus grand encore. Le technicien portugais n'a pas cru la nouvelle lorsqu'on l'a informé que Rodri avait refusé l'offre pour rejoindre le Barça.

    L'immense colère de Mourinho s'est reflétée dans plus d'une conversation avec les dirigeants du Real Madrid, qui lui ont également confirmé qu'il n'y avait aucune intention de conclure de nouvelles recrues au milieu de terrain, car le marché des transferts ne comptait pas de joueurs à des prix convenables pour occuper ce poste.

    Mourinho sera donc contraint de s'appuyer sur les qualités défensives de Tchouaméni, Camavinga et Valverde, et de repositionner Arda Güler et Bernardo Silva dans un double pivot.

    Un scénario qui se répète pour la troisième saison consécutive, après avoir débouché lors des deux saisons précédentes sur des résultats regrettables. Deux saisons au cours desquelles le Real Madrid est reparti les mains vides en raison du manque de renforts au milieu de terrain, une priorité contre laquelle Carlo Ancelotti et Xabi Alonso avaient déjà mis en garde.

    Mourinho était très contrarié, car il considérait que Rodri aurait été la touche finale de la liste des transferts conclus par le club cet été. 

    Le technicien portugais continuait d'insister sur la nécessité de recruter un milieu défensif et un défenseur central supplémentaire.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Mourinho sans recrues au milieu de terrain

    En réalité, Mourinho lui-même avait prévenu Camavinga, Asensio et Mastantuono qu'ils n'obtiendraient pas de minutes de jeu, mais les deux premiers joueurs ont ignoré ses avertissements et sont restés dans l'équipe, tandis que l'Argentin a été prêté à la Fiorentina.

    Il semble que Camavinga connaisse désormais bien le Real Madrid, et il s'attendait à ce que cela se produise pour la troisième saison consécutive. C'est pourquoi une nouvelle opportunité s'offre désormais à lui.

    La colère de Pérez et de Mourinho s'est transformée en stupéfaction dans le vestiaire, où les joueurs s'attendaient à la signature de Rodri.

    Et ce n'est pas tout : non seulement ils ne l'obtiendront pas, mais ils le verront porter le maillot du Barça, dans un gros transfert destiné à renforcer l'effectif de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

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