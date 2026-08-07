Le refus de Rodri, la star de Manchester City, de rejoindre le Real Madrid, puis son accord conclu plus tard avec le Barça, a été très mal accueilli dans les hautes sphères du club merengue.

Cette version nouvelle de la réaction du Real contraste avec les rapports qui laissaient entendre que la Maison Blanche avait accueilli le refus de Rodri avec beaucoup de calme, sans être contrariée par la décision du joueur.

Le site Foot Mercato, citant AS, avait affirmé que le Real Madrid comprenait et respectait la décision de Rodri, et souhaitait bonne chance à la star espagnole sur la voie qu'il avait choisie.

Mais le journal Sport a livré une version différente, affirmant que Florentino Pérez, le président du Real, et l'entraîneur José Mourinho ressentaient une profonde colère.

Il a précisé que la colère de Pérez venait de l'échec d'un transfert qu'il considérait comme acquis, après en avoir été convaincu par ses deux hommes de confiance, José Ángel Sánchez et Juni Calafat, une colère qui n'est égalée que par la fureur immense de l'entraîneur José Mourinho lorsqu'il a appris que la Maison Blanche avait perdu le dossier Rodri.