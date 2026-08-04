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Nouvelle menace après une saison à oublier : Arnold va-t-il faire son retour à Liverpool ?

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T. Alexander-Arnold
D. Dumfries
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Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Trent Alexander-Arnold (27 ans) lors de sa première saison avec le Real Madrid. En réalité, le joueur anglais aspirait à réaliser un grand saut avec la Maison Blanche, mais lors de la dernière saison de Liga, le latéral anglais n'a disputé que 14 matches en tant que titulaire, délivrant quatre passes décisives et ne marquant aucun but.

Après avoir été écarté de la Coupe du monde par le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Thomas Tuchel, les difficultés d'Alexander-Arnold se sont accentuées avec le recrutement par le Real Madrid d'un concurrent redoutable à son poste, le Néerlandais Denzel Dumfries.

  • Est-il temps de clore le chapitre Arnold à Madrid ?

    Ces raisons sont-elles suffisantes pour clore le chapitre d'Arnold dans la capitale espagnole après une seule année ?

    C'est ce qu'a analysé l'experte des transferts Angelina Kelly sur le site talkSPORT, propos relayés par Bild. Elle estime que la solution idéale à ce dilemme serait le retour d'Arnold à son ancien club, Liverpool.

    À son avis, Liverpool devrait au moins envisager de conclure cette opération. En effet, de grands points d'interrogation subsistent à Liverpool, notamment à son poste.

    Et d'affirmer : « Quand on regarde Liverpool, on se demande : ont-ils besoin d'un nouveau latéral droit ? Je veux dire, Frimpong n'a pas laissé une impression particulièrement bonne la saison dernière — je pense qu'il joue mieux à des postes plus avancés — et Bradley est blessé... » Alors, le joueur de 27 ans pourrait être la doublure idéale, n'est-ce pas ? »

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  • Le problème majeur

    Le problème : de nombreux supporters de Liverpool n'ont pas pardonné à Alexander-Arnold son départ. Ils lui avaient fait leurs adieux à Anfield à l'époque sous les huées. Comment pouvait-il quitter le club de sa jeunesse de cette manière ? Mais Kelly déclare : « Je sais ce que c'est quand un joueur trahit son club, surtout son club d'origine, surtout s'il est un enfant de Liverpool. Je le comprends. Mais quand le Real Madrid frappe à la porte, il est difficile de dire non. »

    Elle a ajouté : « Alors pourquoi tout le monde ne prendrait-il pas un peu de responsabilité... et n'apporterait-il pas quelques éclaircissements, afin que nous puissions tous nous rassembler à nouveau et être heureux ? »
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  • La deuxième chance

    Kelly croit aux secondes chances, c'est pourquoi elle a déclaré : « Je pense qu'il existe un chemin pour revenir, et il y a certainement un supporter de Liverpool qui m'écoute en ce moment et qui souhaite son retour. Je ne peux pas être la seule à le vouloir. Ils doivent le faire revenir, car même si les choses ont mal tourné sur le papier, il y a toujours un chemin pour revenir. » Cela s'applique-t-il aussi à Alexander-Arnold et Liverpool ?

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