Nouvelle menace après une saison à oublier : Arnold va-t-il faire son retour à Liverpool ?

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Trent Alexander-Arnold (27 ans) lors de sa première saison avec le Real Madrid. En réalité, le joueur anglais aspirait à réaliser un grand saut avec la Maison Blanche, mais lors de la dernière saison de Liga, le latéral anglais n'a disputé que 14 matches en tant que titulaire, délivrant quatre passes décisives et ne marquant aucun but.
Après avoir été écarté de la Coupe du monde par le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Thomas Tuchel, les difficultés d'Alexander-Arnold se sont accentuées avec le recrutement par le Real Madrid d'un concurrent redoutable à son poste, le Néerlandais Denzel Dumfries.