Nouvelle menace après une saison à oublier : Arnold va-t-il faire son retour à Liverpool ?

Ces raisons sont-elles suffisantes pour clore le chapitre d'Arnold dans la capitale espagnole après une seule année ?

C'est ce qu'a analysé l'experte des transferts Angelina Kelly sur le site talkSPORT, propos relayés par Bild. Elle estime que la solution idéale à ce dilemme serait le retour d'Arnold à son ancien club, Liverpool.

À son avis, Liverpool devrait au moins envisager de conclure cette opération. En effet, de grands points d'interrogation subsistent à Liverpool, notamment à son poste.

Et d'affirmer : « Quand on regarde Liverpool, on se demande : ont-ils besoin d'un nouveau latéral droit ? Je veux dire, Frimpong n'a pas laissé une impression particulièrement bonne la saison dernière — je pense qu'il joue mieux à des postes plus avancés — et Bradley est blessé... » Alors, le joueur de 27 ans pourrait être la doublure idéale, n'est-ce pas ? »

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