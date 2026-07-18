Selon le site, aucun accord n’a encore été trouvé avec un éventuel nouveau club. Toutefois, le vainqueur de la Ligue Europa Aston Villa et le Benfica Lisbonne demeurent les destinations les plus probables pour le milieu de terrain central.

Un départ en Arabie saoudite est toutefois exclu : d’après le média portugais Maisfutebol, le joueur aurait rejeté une « offre lucrative » de la Saudi Pro League, privilégiant la proximité de sa famille et la compétition européenne.

De retour au Bayern Munich après un prêt d’une saison à Tottenham, le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du club bavarois. Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait toutefois rester bloqué en Bavière quelques semaines encore, le directeur sportif Max Eberl peinant à trouver un accord définitif.