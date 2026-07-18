Le FC Bayern Munich souhaite clarifier la situation de Joao Palhinha, considéré comme l’un des plus grands malentendus de l’histoire récente du club, même si un départ immédiat ne semble pas envisageable. Selon Sky, le milieu portugais doit même revenir à Munich et prendre part, lundi, à la reprise de l’entraînement du champion en titre.
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Nouvelle donne : le Bayern Munich risque-t-il de rester avec un transfert manqué sur les bras ?
Selon le site, aucun accord n’a encore été trouvé avec un éventuel nouveau club. Toutefois, le vainqueur de la Ligue Europa Aston Villa et le Benfica Lisbonne demeurent les destinations les plus probables pour le milieu de terrain central.
Un départ en Arabie saoudite est toutefois exclu : d’après le média portugais Maisfutebol, le joueur aurait rejeté une « offre lucrative » de la Saudi Pro League, privilégiant la proximité de sa famille et la compétition européenne.
De retour au Bayern Munich après un prêt d’une saison à Tottenham, le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du club bavarois. Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait toutefois rester bloqué en Bavière quelques semaines encore, le directeur sportif Max Eberl peinant à trouver un accord définitif.
Selon les informations disponibles, Tottenham n’entend pas lever l’option d’achat de Palhinha.
Selon Fabrizio Romano, le nom de Palhinha figure bien sur la short-list de Villa pour renforcer le milieu de terrain. Le club, quatrième de la dernière Premier League, voit le Portugais comme une option crédible. Toutefois, aucune approche concrète n’a encore eu lieu : pas d’offre, pas de discussions avec le FCB.
Selon A Bola, la situation est similaire du côté du Benfica : aucune discussion concrète n’a encore eu lieu avec le club munichois. Le Bayern envisagerait un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros, tandis que le Benfica privilégierait un prêt assorti d’une option d’achat. Le club serait par ailleurs disposé à offrir à Palhinha un salaire annuel d’environ trois millions d’euros nets.
Recruté 51 millions d’euros par le Bayern Munich en 2024, Palhinha n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire (25 matchs seulement) et a été prêté à Tottenham un an plus tard. Les Spurs ont finalement renoncé à lever l’option d’achat.
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