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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Nouveau plan : Álvarez refuse de céder face à l'entêtement de l'Atlético

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LaLiga
FC Barcelone
Atlético Madrid
J. Alvarez
Espagne
Argentine

« Ce sera compliqué, mais nous continuerons à insister car nous croyons en ce que nous faisons. » Voilà le message que transmet l'entourage du joueur Julian Alvarez, chaque fois qu'on l'interroge sur la possibilité d'un départ de l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça.

Le désir de Julian Alvarez reste intact, mais au fil des jours, l'opération est devenue plus complexe, et les proches de l'attaquant argentin sont pleinement conscients que le temps commence à jouer contre lui.

Julian Alvarez devait se soumettre hier, lundi, aux examens médicaux habituels avant le début des entraînements avec l'Atlético, mais le joueur a directement passé la visite médicale, aux côtés d'Alex Baena et de Marcos Llorente, dans une clinique de la capitale, Madrid, utilisée par l'Atlético, avant de quitter les installations.

La prochaine étape pour Alvarez sera de rejoindre les entraînements de manière tout à fait normale, et c'est là qu'apparaît le nom de Miguel Ángel Gil Marín, le plus haut dirigeant de l'Atlético Madrid.

Selon le journal « Sport », Gil Marín est informé depuis plusieurs jours du souhait du joueur, après que celui-ci lui est parvenu par différents canaux. Pour autant, il n'a pas jusqu'à présent jugé nécessaire de tenir une nouvelle conversation, car il estime que la position du club est suffisamment claire.

Mais l'entourage de Julian Alvarez raisonne différemment : il estime important que l'attaquant puisse exposer sa position en personne, et qu'il soit entendu avant qu'une décision finale ne soit prise. 

Il considère également que retenir pendant toute une saison un joueur ayant exprimé son désir de changer d'air pourrait finir par créer une situation inconfortable pour toutes les parties.

En outre, l'entourage du joueur argentin rappelle une conversation qui a eu lieu il y a quelque temps avec Gil Marín, au cours de laquelle Julian a compris, selon les mêmes sources, qu'il obtiendrait des facilités pour quitter l'Atlético s'il exprimait un jour ce désir. Il estime désormais que ce moment est venu, et il attend de pouvoir s'entretenir directement avec le dirigeant.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez communique presque quotidiennement avec ses représentants

    L'attaquant avait déjà franchi un premier pas publiquement pendant la Coupe du monde. Après la victoire de l'Argentine 2-0 face à l'Autriche, il avait reconnu en zone mixte avoir discuté avec l'Atlético et avait déclaré qu'il estimait que le mieux était de finaliser un transfert afin de pouvoir réaliser son rêve. Depuis, il a évité d'attiser publiquement les tensions.

    Parallèlement, Fernando Hidalgo et Sergio Diaz ont tenu, hier lundi, une longue réunion avec Julian Alvarez, qui a duré près de deux heures et demie. 

    Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges quasi quotidiens entre Alvarez et ses représentants, raison pour laquelle l'entourage du joueur évite d'accorder à cette réunion une importance supérieure à sa portée réelle.

    Mais cela ne signifie pas que le moment choisi soit anodin, car Julian Alvarez et ses agents étudient la manière d'aborder les prochains jours, et en particulier le moyen de concrétiser ce dialogue avec Gil Marin.

    • Publicité
  • Julian AlvarezGetty Images

    Trouver une issue par le dialogue dans le dossier Álvarez

    La priorité reste de trouver une issue par le dialogue, sans recourir à des actes de rébellion ou à des décisions susceptibles de placer l'attaquant en conflit avec les supporters de l'Atlético Madrid.

    La situation est devenue de plus en plus difficile au fil du temps, et toutes les parties en sont conscientes. L'Atlético insiste sur le fait qu'il compte sur Julian Alvarez, tandis que le Barça ne peut pas non plus attendre indéfiniment et travaille sur d'autres options pour renforcer sa ligne d'attaque.

    Mais le feuilleton Julian Alvarez n'est pas encore réglé, car la prochaine étape recherchée par l'entourage du joueur ne consiste pas à publier un communiqué ou à faire une nouvelle déclaration publique, mais à s'asseoir et à discuter en face à face, et à faire en sorte que l'Atlético entende directement de la bouche du joueur le club pour lequel il veut jouer la saison prochaine.

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