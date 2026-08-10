« Ce sera compliqué, mais nous continuerons à insister car nous croyons en ce que nous faisons. » Voilà le message que transmet l'entourage du joueur Julian Alvarez, chaque fois qu'on l'interroge sur la possibilité d'un départ de l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça.

Le désir de Julian Alvarez reste intact, mais au fil des jours, l'opération est devenue plus complexe, et les proches de l'attaquant argentin sont pleinement conscients que le temps commence à jouer contre lui.

Julian Alvarez devait se soumettre hier, lundi, aux examens médicaux habituels avant le début des entraînements avec l'Atlético, mais le joueur a directement passé la visite médicale, aux côtés d'Alex Baena et de Marcos Llorente, dans une clinique de la capitale, Madrid, utilisée par l'Atlético, avant de quitter les installations.

La prochaine étape pour Alvarez sera de rejoindre les entraînements de manière tout à fait normale, et c'est là qu'apparaît le nom de Miguel Ángel Gil Marín, le plus haut dirigeant de l'Atlético Madrid.

Selon le journal « Sport », Gil Marín est informé depuis plusieurs jours du souhait du joueur, après que celui-ci lui est parvenu par différents canaux. Pour autant, il n'a pas jusqu'à présent jugé nécessaire de tenir une nouvelle conversation, car il estime que la position du club est suffisamment claire.

Mais l'entourage de Julian Alvarez raisonne différemment : il estime important que l'attaquant puisse exposer sa position en personne, et qu'il soit entendu avant qu'une décision finale ne soit prise.

Il considère également que retenir pendant toute une saison un joueur ayant exprimé son désir de changer d'air pourrait finir par créer une situation inconfortable pour toutes les parties.

En outre, l'entourage du joueur argentin rappelle une conversation qui a eu lieu il y a quelque temps avec Gil Marín, au cours de laquelle Julian a compris, selon les mêmes sources, qu'il obtiendrait des facilités pour quitter l'Atlético s'il exprimait un jour ce désir. Il estime désormais que ce moment est venu, et il attend de pouvoir s'entretenir directement avec le dirigeant.