Selon The Athletic, Crystal Palace travaille activement pour sécuriser l’avenir à long terme de Henderson, le club ayant entamé des discussions formelles au sujet d’une prolongation de contrat. Henderson, arrivé de Manchester United dans le cadre d’un transfert d’environ 20 millions de livres sterling en 2023, a actuellement encore deux ans de contrat sur son accord initial de cinq ans.

Le joueur de 29 ans a vu son statut considérablement grandir depuis son arrivée dans la capitale, avec 119 apparitions toutes compétitions confondues et 38 clean sheets. Après avoir surmonté avec succès une période initiale de concurrence pour devenir l’indiscutable numéro un dans les buts, son émergence en tant que gardien principal du club a finalement conduit au départ de Sam Johnstone, parti à Wolverhampton Wanderers dans le cadre d’un transfert de 10 millions de livres sterling il y a deux ans.