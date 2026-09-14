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Nouveau contrat en vue ! Crystal Palace lance des discussions pour prolonger son capitaine Dean Henderson
Assurer l’avenir d’un leader clé
Selon The Athletic, Crystal Palace travaille activement pour sécuriser l’avenir à long terme de Henderson, le club ayant entamé des discussions formelles au sujet d’une prolongation de contrat. Henderson, arrivé de Manchester United dans le cadre d’un transfert d’environ 20 millions de livres sterling en 2023, a actuellement encore deux ans de contrat sur son accord initial de cinq ans.
Le joueur de 29 ans a vu son statut considérablement grandir depuis son arrivée dans la capitale, avec 119 apparitions toutes compétitions confondues et 38 clean sheets. Après avoir surmonté avec succès une période initiale de concurrence pour devenir l’indiscutable numéro un dans les buts, son émergence en tant que gardien principal du club a finalement conduit au départ de Sam Johnstone, parti à Wolverhampton Wanderers dans le cadre d’un transfert de 10 millions de livres sterling il y a deux ans.
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Surmonter les blessures et l’intérêt du mercato
Cette nouvelle concernant des discussions autour d’un contrat intervient alors que Henderson se rapproche d’un retour à une pleine forme physique. Le gardien se remet d’une blessure à la cheville contractée lors du dernier match amical de pré-saison de Crystal Palace. Malgré ce problème, il a débuté les trois premières rencontres de Premier League de la saison, son seul match manqué jusqu’à présent étant la récente défaite contre Ipswich Town.
Nottingham Forest faisait partie des clubs fortement annoncés sur la piste de Henderson lors du plus récent mercato estival. Le club des East Midlands, où Henderson avait auparavant réussi un bon passage en prêt, a vu une approche pour le recruter repoussée par Crystal Palace pendant le mercato estival, Palace ayant clairement fait savoir qu’il n’était à vendre à aucun prix.
Mener depuis l’arrière en tant que capitaine
L'influence de Henderson à Selhurst Park a encore grandi pendant le mercato hivernal, à la suite d'un changement majeur au sein du groupe de leaders de l'effectif. Après la vente de Marc Guehi à Manchester City en janvier, Henderson a été nommé capitaine du club, preuve de son tempérament vocal et du respect dont il jouit dans le vestiaire.
Henderson a joué un rôle central dans la récente moisson de trophées historique de Crystal Palace, s'affirmant comme un véritable joueur des grands rendez-vous. Ses exploits ont commencé lors de la finale de la FA Cup 2024-2025, où il a réalisé un arrêt décisif sur penalty pour priver Omar Marmoush du but et sceller le trophée. L'international anglais a ensuite surfé sur cette dynamique victorieuse lors de la campagne suivante, menant Palace au sacre en FA Community Shield en 2025 avant de porter sa défense jusqu'à un titre historique en Ligue Conférence de l'UEFA la saison dernière.
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Henderson va manquer des rencontres clés
Ces négociations contractuelles interviennent dans un début de saison difficile pour Crystal Palace, 16e au classement après avoir perdu trois de ses quatre premiers matches de Premier League et n’avoir décroché qu’une seule victoire. Crystal Palace doit lancer sa campagne d’UEFA Europa League jeudi avec la réception du Lech Poznan, avant de se déplacer dimanche pour affronter Leeds United lors de son dernier match avant la trêve internationale, Henderson devant manquer ces deux rencontres alors qu’il poursuit sa convalescence.
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