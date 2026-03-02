Getty Images
Traduit par
« Nous avons arrêté de jouer » - Jurrien Timber estime que l'équipe d'Arsenal doit « discuter » de la manière de tuer le match après avoir frôlé la catastrophe contre Chelsea
Le sauvetage héroïque de David Raya contre Chelsea
Cette victoire étroite n'a été préservée que grâce à la forme sensationnelle de David Raya, qui a réalisé un arrêt de classe mondiale à la 92e minute pour empêcher Alejandro Garnacho d'égaliser. Cela s'inscrit dans une tendance inquiétante pour l'équipe de Mikel Arteta, qui a pris l'habitude de concéder des buts en fin de match depuis le début de l'année, perdant ainsi de précieux points contre les Wolves, Brentford et Manchester United dans des circonstances similaires. Timber a été sans détour dans son évaluation de la performance, admettant que la fin de match nerveuse contre les Blues était entièrement due à des erreurs commises par son équipe.
- AFP
Le bois appelle un changement mental
« On le ressent, surtout à la fin », a déclaré Timber dimanche soir lorsqu'on lui a demandé quelle était la pression qui pesait sur l'équipe en fin de match. « Nous avons un peu arrêté de jouer, ce qui n'était pas nécessaire, surtout avec un joueur en plus. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler et discuter. Cela s'est déjà produit plusieurs fois cette saison. Nous avons mis tellement d'énergie dans ce match, surtout en première mi-temps, et il faut mener 1-0 ou 2-0, mais ce genre de choses arrive, surtout contre une bonne équipe comme Chelsea. Cela fait partie du jeu, il faut comprendre ce qui se passe sur le moment. L'énergie des joueurs et du public, l'anxiété. C'est quelque chose que nous devons aborder et discuter. »
L'international néerlandais estime que reconnaître la tension est la première étape pour la surmonter, alors que la course au titre entre dans sa phase la plus critique. Avec cinq points d'avance sur le champion en titre, Manchester City, Arsenal n'a plus droit à l'erreur. L'insistance de Timber sur une communication ouverte suggère que l'équipe reste méfiante face aux fantômes des saisons précédentes, où des effondrements en fin de match se sont avérés fatals à ses ambitions de remporter des trophées. Le défenseur reste réaliste quant au classement, notant : « J'ai entendu dire qu'il restait neuf matchs à jouer, mais cela semble encore loin, car nous jouons en Ligue des champions, en FA Cup et en Carabao Cup. Un match à la fois. Si nous regardons trop loin, cela devient un peu trop difficile. »
Le facteur David Raya
Alors que les joueurs de champ peinaient à garder le contrôle, David Raya a une nouvelle fois prouvé pourquoi il était devenu indispensable au système d'Arteta. L'Espagnol a été inspiré tout au long du derby, réagissant d'abord brillamment pour empêcher un but contre son camp de Declan Rice, avant d'enchaîner les arrêts à bout portant face à Joao Pedro. Ses exploits dans le temps additionnel contre Garnacho ont été le point culminant d'une performance qui, selon Timber, pourrait faire la différence entre remporter ou perdre le titre de champion en mai prochain.
« David est incroyable », a déclaré Timber, faisant l'éloge du gardien de but qui a fait taire ses détracteurs du début de saison. « Il montre souvent qu'il nous fait gagner des matchs. Il a beaucoup de moments magiques. C'est un personnage formidable et un leader dans notre groupe. Il a fait un bon arrêt, [il y a eu] aussi de bonnes actions défensives avec Big Gabi [Gabriel]. Ce sont des actions dont vous avez besoin dans le jeu, elles peuvent définir une saison. » Le lien entre la défense et son gardien sera mis à rude épreuve au cours des prochaines semaines, alors que les matchs s'accumulent.
- Getty Images Sport
Un mois décisif à venir
La résilience d'Arsenal sera immédiatement mise à l'épreuve, car le club doit faire face à un calendrier chargé en mars, avec quatre compétitions différentes. Après un déplacement à Brighton, les Gunners affronteront Mansfield Town dans un match unique de FA Cup, avant d'enchaîner avec deux rencontres cruciales en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Avec la finale de la Carabao Cup contre Manchester City qui se profile également à l'horizon, la capacité à gérer efficacement les matchs n'a jamais été aussi importante pour une équipe qui vise un triplé ou un quadruplé historique.
L'« anxiété » mentionnée par Timber atteindra probablement son paroxysme lors du déplacement à Wembley le 22 mars, mais le défenseur insiste sur le fait que le groupe doit rester concentré sur le présent. Pour Arteta, le défi consistera à faire en sorte que son équipe retrouve la détermination qui lui a permis de dominer en début de saison. Si Arsenal parvient à « discuter » et à résoudre ses problèmes de fin de match, il pourrait enfin avoir la force psychologique nécessaire pour mettre fin à sa longue attente de gloire en Premier League.
Publicité