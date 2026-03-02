« Nous avons arrêté de jouer » - Jurrien Timber estime que l'équipe d'Arsenal doit « discuter » de la manière de tuer le match après avoir frôlé la catastrophe contre Chelsea

« On le ressent, surtout à la fin », a déclaré Timber dimanche soir lorsqu'on lui a demandé quelle était la pression qui pesait sur l'équipe en fin de match. « Nous avons un peu arrêté de jouer, ce qui n'était pas nécessaire, surtout avec un joueur en plus. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler et discuter. Cela s'est déjà produit plusieurs fois cette saison. Nous avons mis tellement d'énergie dans ce match, surtout en première mi-temps, et il faut mener 1-0 ou 2-0, mais ce genre de choses arrive, surtout contre une bonne équipe comme Chelsea. Cela fait partie du jeu, il faut comprendre ce qui se passe sur le moment. L'énergie des joueurs et du public, l'anxiété. C'est quelque chose que nous devons aborder et discuter. »

L'international néerlandais estime que reconnaître la tension est la première étape pour la surmonter, alors que la course au titre entre dans sa phase la plus critique. Avec cinq points d'avance sur le champion en titre, Manchester City, Arsenal n'a plus droit à l'erreur. L'insistance de Timber sur une communication ouverte suggère que l'équipe reste méfiante face aux fantômes des saisons précédentes, où des effondrements en fin de match se sont avérés fatals à ses ambitions de remporter des trophées. Le défenseur reste réaliste quant au classement, notant : « J'ai entendu dire qu'il restait neuf matchs à jouer, mais cela semble encore loin, car nous jouons en Ligue des champions, en FA Cup et en Carabao Cup. Un match à la fois. Si nous regardons trop loin, cela devient un peu trop difficile. »