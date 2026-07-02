Nottingham Forest officialise le départ de Vitor Pereira et prépare l’arrivée d’Oliver Glasner

Selon BBC Sport, Pereira a été pris de court mardi soir par cette décision, qui met fin à son mandat commencé en février lorsqu’il avait succédé à Sean Dyche.

Sous sa direction, Forest a terminé à la 16e place de la Premier League et a atteint les demi-finales de la Ligue Europa, une première pour le club depuis 1984. Son staff technique — Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop et Pedro Lopes — a également quitté le club. Cette décision signifie que Forest s’apprête à nommer son cinquième entraîneur en moins d’un an.