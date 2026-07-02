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Nottingham Forest officialise le départ de Vitor Pereira et prépare l’arrivée d’Oliver Glasner
Pereira quitte le club après une rupture de contrat inattendue
Selon BBC Sport, Pereira a été pris de court mardi soir par cette décision, qui met fin à son mandat commencé en février lorsqu’il avait succédé à Sean Dyche.
Sous sa direction, Forest a terminé à la 16e place de la Premier League et a atteint les demi-finales de la Ligue Europa, une première pour le club depuis 1984. Son staff technique — Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop et Pedro Lopes — a également quitté le club. Cette décision signifie que Forest s’apprête à nommer son cinquième entraîneur en moins d’un an.
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Pereira sous le choc après son licenciement inattendu
L'entraîneur portugais a exprimé sa profonde déception après la résiliation de son contrat, alors qu'il avait atteint ses principaux objectifs et redonné un nouvel élan à un effectif en perte de motivation. Pereira a déclaré : « Bien que cette décision m'ait pris de court, sans aucun préavis, je respecte pleinement le droit du club de prendre les mesures qu'il estime les meilleures pour son avenir. Naturellement, je suis déçu et attristé. Je croyais sincèrement en ce que nous étions en train de construire ensemble, et je pars avec un sentiment de fierté pour tout ce que nous avons accompli au cours des derniers mois. Ensemble, nous avons vécu une fin de saison mémorable. Nous avons assuré le maintien du club en Premier League, atteint les demi-finales de la Ligue Europa et créé des moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. »
Glasner s'apprête à prendre les rênes au City Ground
Selon BBC Sport, Oliver Glasner, 51 ans, est virtually certain de succéder à Roberto Pereira, le club ayant finalisé un accord imminent. Il deviendra le onzième entraîneur permanent depuis que le propriétaire Evangelos Marinakis a racheté le club en mai 2017. Nuno Espírito Santo avait été limogé en septembre dernier malgré une 7^e place finale, tandis qu’Ange Postecoglou n’a tenu que 39 jours et que Dyche a résisté 114 jours. Glasner, lui, quitte Crystal Palace en tant qu’entraîneur le plus titré de l’histoire du club, après avoir remporté la FA Cup en 2025 et la Ligue Europa Conférence en mai.
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Quelle sera la prochaine étape pour Forest ?
Glasner prendra les rênes de Forest alors que le club se prépare pour la nouvelle saison de Premier League et les prochains matchs de pré-saison. L'Autrichien devra rapidement imposer sa vision tactique et souder un effectif qui a connu une grande instabilité au niveau de l'encadrement. Fort du soutien financier massif de Marinakis, Glasner devrait viser le succès en championnat et une nouvelle qualification européenne, dans l'optique de réitérer ses précédents exploits.