Revenant sur l’attitude de son équipe, qui n’a jamais renoncé lors d’une rencontre palpitante, l’entraîneur n’a pas tari d’éloges sur le caractère et la mentalité extraordinaires affichés. S’exprimant après le match, Chivu a déclaré : « C’était un grand match à regarder, divertissant, et une formidable vitrine pour le football italien. À 2-2, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. J’ai vu des occasions des deux côtés et, au final, c’est nous qui célébrons parce que nous avons réussi à faire 3-2.

« Nous devons féliciter Naples parce que c’est une équipe forte, bien entraînée et remplie de joueurs capables de faire basculer un match. Nous aurions pu mieux gérer le premier but, et encaisser le deuxième a été la conséquence d’une réflexion excessive sur ce qui s’était mal passé sur l’ouverture du score. Mais j’ai adoré la réaction. L’équipe n’a pas perdu la tête et a conservé son identité. Revenir à 2-1 nous a donné un supplément d’espoir, tout en sachant que nous ne pouvions pas prendre de risques inconsidérés. Au final, notre courage a été récompensé. »