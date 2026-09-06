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« Notre courage a été récompensé » : Cristian Chivu salue la remontée historique de l'Inter face à Naples (3-2)
San Siro assiste à un retournement de situation
Le Napoli a stupéfié le public local grâce à un doublé éclair en seconde période signé Matteo Politano et Rasmus Hojlund. L’Inter a réagi immédiatement par l’intermédiaire d’une finition à bout portant du capitaine Martinez, avant que Marcus Thuram ne catapulte de la tête le ballon au fond des filets pour égaliser à 2-2. Martinez a ensuite scellé ce renversement de situation spectaculaire à la 91e minute, entrant dans l’histoire alors que l’Inter est revenu de deux buts de retard pour battre Naples pour la première fois en Serie A.
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Le patron salue la réponse sans peur
Revenant sur l’attitude de son équipe, qui n’a jamais renoncé lors d’une rencontre palpitante, l’entraîneur n’a pas tari d’éloges sur le caractère et la mentalité extraordinaires affichés. S’exprimant après le match, Chivu a déclaré : « C’était un grand match à regarder, divertissant, et une formidable vitrine pour le football italien. À 2-2, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. J’ai vu des occasions des deux côtés et, au final, c’est nous qui célébrons parce que nous avons réussi à faire 3-2.
« Nous devons féliciter Naples parce que c’est une équipe forte, bien entraînée et remplie de joueurs capables de faire basculer un match. Nous aurions pu mieux gérer le premier but, et encaisser le deuxième a été la conséquence d’une réflexion excessive sur ce qui s’était mal passé sur l’ouverture du score. Mais j’ai adoré la réaction. L’équipe n’a pas perdu la tête et a conservé son identité. Revenir à 2-1 nous a donné un supplément d’espoir, tout en sachant que nous ne pouvions pas prendre de risques inconsidérés. Au final, notre courage a été récompensé. »
Les jalons soulignent la course au titre
Le doublé de Martinez lui a permis de s’emparer seul de la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Inter en Serie A avec 134 buts, dépassant au passage plusieurs légendes du club. De son côté, l’égalisation cruciale de Thuram représentait son 50e but pour le géant milanais toutes compétitions confondues. Cette remontée mémorable a permis au champion en titre de préserver son début de saison parfait avec trois victoires consécutives en championnat, en net contraste avec le Napoli de Max Allegri, qui a subi deux défaites de rang sur la scène nationale.
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Des tests de course cruciaux pour maintenir l’élan
La scène européenne attend désormais l’Inter, avec une prestigieuse entrée en lice en Ligue des champions contre le Real Madrid dans la capitale espagnole. L’équipe de Chivu retrouvera rapidement les compétitions nationales avec la réception de l’Udinese le lundi 14 septembre, avant d’affronter l’AS Roma à l’extérieur cinq jours plus tard. Traverser cette séquence éprouvante de matches sans encombre sera essentiel pour préserver son sans-faute en ce début de saison avant la trêve internationale.
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