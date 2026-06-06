Atubolu dispose encore d’un an de contrat à Fribourg, soit jusqu’en 2027, mais son départ cet été apparaît hautement probable. Le club badois a d’ailleurs déjà anticipé son départ en recrutant Mio Backhaus, arrivé du Werder Brême pour douze millions d’euros, afin de le remplacer et de s’imposer comme le nouveau numéro un. Atubolu ayant refusé de prolonger son bail, le club finaliste de la Ligue Europa doit vendre cet été s’il veut percevoir une indemnité de transfert correcte pour ce produit maison.

L’avenir d’Atubolu, titulaire au SCF depuis 2023 et désormais l’un des meilleurs gardiens allemands, demeure pour l’instant totalement incertain. Récemment, Sport Bild affirmait qu’il risquait de rester sur le banc, faute d’offre concrète pour le moment. « Il a tout gâché », résumait l’hebdomadaire, évoquant même le scénario d’une place en tribune pour le gardien de 24 ans.

Selon Mundo Deportivo, la Real Sociedad serait désormais un prétendant sérieux, tandis que d’autres sources évoquent plusieurs clubs de Premier League, l’Inter et l’AC Milan ainsi que l’Atlético de Madrid.

Considéré comme un futur gardien potentiel de la Mannschaft, le joueur du SC Fribourg n’a pas encore été appelé pour la Coupe du monde 2026. En octobre dernier, l’ancien portier de l’équipe nationale U21 faisait bien partie du groupe de Julian Nagelsmann lors des qualifications, mais il attend toujours sa première sélection avec les A.