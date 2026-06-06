Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Atubolu figurerait parmi les candidats à un poste à la Real Sociedad.
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Noah Atubolu pourrait-il éviter un dilemme de taille ? Une option de transfert inattendue se présenterait à lui
Selon ces informations, l’entraîneur Pellegrino Matarazzo aurait quatre gardiens allemands dans son viseur. L’actuel gardien de La Real, Alex Remiro, serait en pourparlers avec le SSC Naples et pourrait rejoindre ce grand club italien ; Matarazzo devrait donc lui trouver un remplaçant.
Outre Atubolu, la short-list du technicien italien comprendrait également Finn Dahmen (FC Augsbourg), Bernd Leno (FC Fulham) et Steven Benda, récemment prêté par Fulham au Feyenoord Rotterdam. Les dirigeants du vainqueur de la Copa del Rey auraient aussi évoqué le nom d’Alex Meret, de Naples, qui pourrait rejoindre l’Espagne dans le cadre d’un échange avec Remiro. Toutefois, la Real Sociedad ne serait pas la destination privilégiée du gardien italien et Matarazzo pencherait en priorité pour un des quatre gardiens allemands.
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L'article récent sur Noah Atubolu a suscité un vif écho dans le monde du football.
Atubolu dispose encore d’un an de contrat à Fribourg, soit jusqu’en 2027, mais son départ cet été apparaît hautement probable. Le club badois a d’ailleurs déjà anticipé son départ en recrutant Mio Backhaus, arrivé du Werder Brême pour douze millions d’euros, afin de le remplacer et de s’imposer comme le nouveau numéro un. Atubolu ayant refusé de prolonger son bail, le club finaliste de la Ligue Europa doit vendre cet été s’il veut percevoir une indemnité de transfert correcte pour ce produit maison.
L’avenir d’Atubolu, titulaire au SCF depuis 2023 et désormais l’un des meilleurs gardiens allemands, demeure pour l’instant totalement incertain. Récemment, Sport Bild affirmait qu’il risquait de rester sur le banc, faute d’offre concrète pour le moment. « Il a tout gâché », résumait l’hebdomadaire, évoquant même le scénario d’une place en tribune pour le gardien de 24 ans.
Selon Mundo Deportivo, la Real Sociedad serait désormais un prétendant sérieux, tandis que d’autres sources évoquent plusieurs clubs de Premier League, l’Inter et l’AC Milan ainsi que l’Atlético de Madrid.
Considéré comme un futur gardien potentiel de la Mannschaft, le joueur du SC Fribourg n’a pas encore été appelé pour la Coupe du monde 2026. En octobre dernier, l’ancien portier de l’équipe nationale U21 faisait bien partie du groupe de Julian Nagelsmann lors des qualifications, mais il attend toujours sa première sélection avec les A.
Noah Atubolu : ses sélections en équipes nationales allemandes de jeunes
Équipe
Matchs internationaux
U17
7
U19
1
U20
2
U21
22