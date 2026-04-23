Nicolas Jackson devrait revenir à Chelsea, le Bayern Munich ne souhaitant pas le conserver malgré ses performances convaincantes comme remplaçant d’Harry Kane

Malgré les performances impressionnantes de Jackson à l’Allianz Arena depuis son arrivée au Bayern Munich en septembre 2025, dans le cadre d’un prêt d’une saison de 16,5 millions d’euros accordé par Chelsea, son avenir en Allemagne reste incertain. Si ses prestations sur le terrain sont exceptionnelles, la direction du Bayern serait en proie à un débat complexe concernant un transfert définitif. Le principal obstacle reste le coût élevé d’un transfert définitif, ce qui laisse penser que l’international sénégalais pourrait quitter le club à l’issue de la saison.

La direction sportive, elle, continue de défendre le joueur. Kompany apprécie les qualités de l’attaquant de 24 ans et souhaite le conserver au-delà de l’été. Remplaçant principal de Kane, Jackson a tout de même marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives malgré un temps de jeu relativement limité en Bundesliga et en coupes.