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Nicolas Jackson devrait revenir à Chelsea, le Bayern Munich ne souhaitant pas le conserver malgré ses performances convaincantes comme remplaçant d’Harry Kane
Le dossier Kompany-Jackson s’annonce compromis
Malgré les performances impressionnantes de Jackson à l’Allianz Arena depuis son arrivée au Bayern Munich en septembre 2025, dans le cadre d’un prêt d’une saison de 16,5 millions d’euros accordé par Chelsea, son avenir en Allemagne reste incertain. Si ses prestations sur le terrain sont exceptionnelles, la direction du Bayern serait en proie à un débat complexe concernant un transfert définitif. Le principal obstacle reste le coût élevé d’un transfert définitif, ce qui laisse penser que l’international sénégalais pourrait quitter le club à l’issue de la saison.
La direction sportive, elle, continue de défendre le joueur. Kompany apprécie les qualités de l’attaquant de 24 ans et souhaite le conserver au-delà de l’été. Remplaçant principal de Kane, Jackson a tout de même marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives malgré un temps de jeu relativement limité en Bundesliga et en coupes.
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Divisions internes quant à l’avenir de l’attaquant
Selon Sky Germany, Jackson devrait quitter le Bayern cet été. Malgré l’influence positive qu’il a eue dans les vestiaires et lors des jours de match, il n’y a actuellement aucune discussion concrète concernant une prolongation de son prêt ou un transfert définitif. L’attaquant se retrouve donc dans une situation incertaine alors que la saison touche à sa fin.
La direction du club et Kompany saluent son professionnalisme, et ses performances sportives comme son comportement sont peu critiqués. Toutefois, en l’état actuel des discussions, son départ semble acté : le conseil d’administration appréhende le rapport coût-bénéfice du contrat différemment de l’encadrement technique.
Le retour de Chelsea se profile à l’horizon.
Les négociations ayant échoué, Jackson devrait revenir à Chelsea, son club d’origine, à l’issue de la saison. Le club londonien devra ensuite statuer sur l’avenir de l’attaquant, arrivé en provenance de Villarreal à l’été 2023 sous un contrat longue durée valable jusqu’en 2031. Au cours de son passage à Stamford Bridge, l’attaquant a disputé 81 matchs, marqué 30 buts et délivré 12 passes décisives, tout en remportant l’UEFA Conference League et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Son parcours fructueux en Allemagne et son palmarès en Angleterre ont déjà suscité l’intérêt de plusieurs autres clubs européens.
À ce stade, le Bayern Munich garde un silence significatif sur le dossier. Le géant allemand ne cherche ni à prolonger le prêt ni à finaliser un transfert définitif, signe qu’il pourrait renoncer à l’attaquant, malgré sa contribution à la course aux titres cette saison.
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Les dirigeants du club cherchent un gardien de but capable d’assurer durablement l’avenir du poste, en remplacement de Kane.
Quel que soit l’avenir de Jackson, la ligne stratégique du Bayern demeure inchangée. Alors que le club poursuit l’examen de ses options pour renforcer son attaque, l’international sénégalais a déjà joué un rôle clé dans cette saison historique : il a contribué au sacre en Bundesliga et à la qualification pour la finale de la DFB-Pokal. Alors que le club bavarois se prépare pour sa demi-finale de Ligue des champions à haut risque face au Paris Saint-Germain, l’international sénégalais demeure un maillon essentiel dans la quête du triplé historique. Néanmoins, la direction sportive cherche toujours une solution à long terme pour épauler Harry Kane, tandis que les discussions internes se poursuivent sur le profil idéal à recruter.