Nice - OL: Ce que Paulo Fonseca et Franck Haise se sont dit en tribune avant le coup d’envoi

Suspendus, Franck Haise et Paulo Fonseca ont partagé un moment complice en tribune avant Nice-OL. Les coulisses de cette rencontre inattendue.

Dimanche soir, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, une scène peu ordinaire s'est déroulée en tribune officielle de l'Allianz Riviera. Franck Haise et Paulo Fonseca, tous deux suspendus, ont profité de leur éloignement forcé du banc de touche pour échanger un moment de convivialité. Une accolade chaleureuse et quelques mots échangés avant que le choc entre Nice et l’OL ne commence. Plongée dans les coulisses de cette rencontre entre deux entraîneurs privés de terrain.