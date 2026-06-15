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Neymar pourrait manquer l’intégralité de la phase de groupes de la Coupe du monde, selon le plan de gestion de la sélection brésilienne pour son attaquant blessé
La prudence demeure la priorité pour la Seleção.
Le staff médical et le corps technique brésiliens ont trouvé un accord concernant la participation de Neymar lors de la phase initiale de la Coupe du monde : la prudence est de mise.
Malgré les appels pressants à son retour dans le onze de départ, rien ne garantit qu’il sera aligné pour la rencontre face à Haïti à Philadelphie.
Selon ESPN, la sélection brésilienne veut éviter à tout prix un nouveau pépin qui écourterait son aventure mondiale. Absent des séances dirigées par Carlo Ancelotti depuis son arrivée à Granja Comary le 27 mai, l’attaquant du PSG suit un protocole strict afin d’éviter toute rechute liée à un retour prématuré à des entraînements intensifs.
- AFP
Calendrier de récupération après une lésion du mollet
Neymar entame actuellement une phase de reprise après sa lésion musculaire de grade 2 au mollet, subie le 17 mai dernier sous les couleurs de Santos. Si ses dernières séances en salle ont été intensifiées, témoignant d’une évolution favorable de sa convalescence, le joueur n’a pas encore retrouvé son niveau de condition physique de match et ne s’est pas encore entraîné avec le groupe sur la pelouse.
Le joueur de 32 ans devrait retrouver le terrain cette semaine pour un travail individuel, mais il n’intégrera le groupe qu’après validation du staff médical, lequel attend de s’assurer qu’il ne ressent plus aucune douleur.
Aucune compétition officielle ne l’a vu jouer depuis plus d’un mois, et ce manque de rythme constitue un paramètre clé dans la décision finale.
Programme des phases à élimination directe
En interne, la sélection brésilienne élabore un programme spécifique afin que Neymar soit opérationnel pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde. Ce choix stratégique l’écarte d’emblée du match contre Haïti et rend sa participation très incertaine pour la dernière rencontre du groupe face à l’Écosse, prévue à Miami le 24 juin.
Cette prudence sera toutefois maintenue uniquement si les résultats du groupe le permettent.
Ancelotti veut pouvoir s’appuyer sur son meilleur joueur tout en refusant de compromettre sa santé. L’Italien a récemment justifié la présence de la star blessée dans le groupe en déclarant : « Neymar travaille très dur pour se remettre le plus vite possible. Lorsque nous avons convoqué Neymar, nous l’avons fait non seulement en raison de ses qualités techniques, qui sont indéniables, mais aussi pour son expérience et l’exemple qu’il peut représenter pour les jeunes joueurs de l’équipe. »
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La dernière évaluation arrive à grands pas.
L’équipe médicale n’exclut pas de réaliser de nouveaux examens d’imagerie dans les prochains jours pour vérifier si le traitement intensif a permis la guérison complète du mollet. Les résultats de ces tests détermineront si Neymar pourra accélérer son retour sur les terrains ou s’il devra poursuivre sa rééducation en solo, à l’écart du groupe, en salle de sport.
Dans l’immédiat, la Seleção doit trouver le juste équilibre entre prudence à court terme et gains à long terme. Avec ou sans son meilleur buteur de l’histoire, elle vise une place en huitièmes de finale, où un Neymar reposé et rétabli serait prêt à mener la charge vers un sixième titre mondial.