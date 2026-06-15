Le staff médical et le corps technique brésiliens ont trouvé un accord concernant la participation de Neymar lors de la phase initiale de la Coupe du monde : la prudence est de mise.

Malgré les appels pressants à son retour dans le onze de départ, rien ne garantit qu’il sera aligné pour la rencontre face à Haïti à Philadelphie.

Selon ESPN, la sélection brésilienne veut éviter à tout prix un nouveau pépin qui écourterait son aventure mondiale. Absent des séances dirigées par Carlo Ancelotti depuis son arrivée à Granja Comary le 27 mai, l’attaquant du PSG suit un protocole strict afin d’éviter toute rechute liée à un retour prématuré à des entraînements intensifs.