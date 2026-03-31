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Newcastle risque une lourde amende pour avoir enfreint les règles de l'UEFA
La faille de St James' Park
Selon un article du Times, Newcastle risque une lourde amende après que ses comptes ont révélé que le club avait cédé le bail de St James' Park pour 172 millions de livres sterling à PZ Newco Holdings Ltd. Cette transaction a eu lieu le 27 juin de l'année dernière et implique l'actionnaire majoritaire soutenu par l'Arabie saoudite, le Fonds public d'investissement (PIF). L'opération a généré 129 millions de livres sterling de bénéfices, auxquels s'ajoutent 4,1 millions de livres sterling provenant de la vente d'une autre société sœur. En conséquence, les Magpies ont enregistré un bénéfice comptable de 133,1 millions de livres sterling, ce qui leur a permis de respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League, bien que l'UEFA adopte une position beaucoup plus stricte.
- AFP
Les leçons à tirer de Chelsea et d'Aston Villa
Tout porte à croire que l'UEFA est prête à sanctionner sévèrement les transferts d'actifs internes. Chelsea et Aston Villa ont tous deux été sanctionnés l'année dernière pour avoir enfreint les règles financières : le club londonien a été condamné à payer 27 millions de livres sterling, tandis que les Villans ont écopé d'une amende de 9,5 millions de livres sterling. On craint désormais sérieusement que Newcastle ne soit le prochain club de Premier League à enfreindre ces règles strictes de viabilité financière. Les dirigeants du club auraient reconnu que l'avenir s'annonçait précaire, soulignant qu'ils pourraient être confrontés à « un défi » pour se conformer pleinement aux exigences européennes concernant le ratio des coûts de leur effectif.
La logique financière qui sous-tend cette décision
Simon Capper, le directeur financier, a défendu le transfert du bail du stade à une société liée, le présentant comme une nécessité pour deux projets d'infrastructure à venir. Il a expliqué que cette cession aiderait le club à « réorganiser son patrimoine immobilier et à le placer dans les structures juridiques appropriées afin de nous permettre d'aller de l'avant avec nos projets de développement potentiels ». Abordant directement l'énorme coup de pouce financier, Capper a déclaré : « Il pourrait y avoir d'autres transactions similaires à l'avenir, selon ce que nous déciderons de faire. Mais le calcul du bénéfice qui a dû être effectué découle des règles comptables détaillées que la Premier League nous impose de respecter lors de toute transaction avec une société qui nous est liée. Cela génère donc un bénéfice comptable très important. »
Malgré la marge de manœuvre créée par la vente du stade, Capper a admis que cette réserve financière ne se traduira pas facilement par un budget de transfert plus élevé en raison des restrictions spécifiques de l'UEFA. Cela place la direction dans une position difficile où elle pourrait encore devoir se séparer de trois ou quatre talents clés pour équilibrer les comptes et éviter de nouvelles sanctions.
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Des soucis au niveau de l'effectif et une saison désastreuse
Pour aggraver encore ses problèmes hors du terrain, l'équipe a connu une saison catastrophique sur le terrain. Newcastle a été éliminé de toutes les compétitions de coupe, sortant en demi-finale de la Coupe de la Ligue et en huitièmes de finale de la FA Cup, les deux fois face à Manchester City. Son parcours européen s'est également achevé en huitièmes de finale de la Ligue des champions, où Barcelone lui ainfligé une lourde défaite 7-2 lors du match retour, après un match nul à l'aller en Angleterre.