Newcastle risque une lourde amende pour avoir enfreint les règles de l'UEFA

Simon Capper, le directeur financier, a défendu le transfert du bail du stade à une société liée, le présentant comme une nécessité pour deux projets d'infrastructure à venir. Il a expliqué que cette cession aiderait le club à « réorganiser son patrimoine immobilier et à le placer dans les structures juridiques appropriées afin de nous permettre d'aller de l'avant avec nos projets de développement potentiels ». Abordant directement l'énorme coup de pouce financier, Capper a déclaré : « Il pourrait y avoir d'autres transactions similaires à l'avenir, selon ce que nous déciderons de faire. Mais le calcul du bénéfice qui a dû être effectué découle des règles comptables détaillées que la Premier League nous impose de respecter lors de toute transaction avec une société qui nous est liée. Cela génère donc un bénéfice comptable très important. »

Malgré la marge de manœuvre créée par la vente du stade, Capper a admis que cette réserve financière ne se traduira pas facilement par un budget de transfert plus élevé en raison des restrictions spécifiques de l'UEFA. Cela place la direction dans une position difficile où elle pourrait encore devoir se séparer de trois ou quatre talents clés pour équilibrer les comptes et éviter de nouvelles sanctions.