Newcastle fait activement le nécessaire pour boucler la signature du défenseur de Benfica Dedic. Newcastle a trouvé un accord de principe pour un package global pouvant atteindre 30 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans, selon TeamTalk.

Il ne reste plus que les derniers détails du transfert à régler définitivement. Les conditions personnelles d’un contrat de cinq ans sont déjà bien en place avec l’international bosnien. Le club espère vivement faire passer sa visite médicale au défenseur ce week-end afin de finaliser ce transfert très attendu.