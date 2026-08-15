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Yosua Arya

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Newcastle pousse pour finaliser le transfert à 30 M£ d’Amar Dedic avant l’ouverture contre Liverpool

Mercato
A. Dedic
Newcastle
Benfica
Premier League
Newcastle vs Liverpool
Liverpool

Newcastle s’active pour finaliser le transfert de 30 millions de livres sterling d’Amar Dedic en provenance de Benfica. Newcastle espère enregistrer l’international bosnien polyvalent à temps pour qu’il fasse ses débuts contre Liverpool lors du match d’ouverture de Premier League le week-end prochain.

  • Newcastle s'active pour boucler le transfert de Dedic

    Newcastle fait activement le nécessaire pour boucler la signature du défenseur de Benfica Dedic. Newcastle a trouvé un accord de principe pour un package global pouvant atteindre 30 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans, selon TeamTalk.

    Il ne reste plus que les derniers détails du transfert à régler définitivement. Les conditions personnelles d’un contrat de cinq ans sont déjà bien en place avec l’international bosnien. Le club espère vivement faire passer sa visite médicale au défenseur ce week-end afin de finaliser ce transfert très attendu.

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    Le rétablissement de Livramento accélère le transfert

    L’immense urgence de finaliser l’accord a été considérablement renforcée par les problèmes physiques actuels de Tino Livramento. Le latéral anglais n’est pas encore totalement remis à l’approche de la nouvelle saison.

    Newcastle veut absolument que Dedic soit officiellement enregistré et pleinement intégré au groupe de l’équipe première avant son premier match imminent. Newcastle recevra Liverpool dimanche prochain pour son premier match de Premier League de la saison, et les dirigeants du club veulent que la nouvelle recrue soit disponible pour être sélectionnée.

  • Les retrouvailles avec Jaissle renforcent l’attrait

    La polyvalence impressionnante de Dedic est l’un des principaux atouts qui séduisent le club anglais. Principalement arrière droit, il peut aussi évoluer avec aisance sur le côté gauche de la défense et possède une expérience précieuse dans l’axe.

    Cette capacité d’adaptation offre à l’entraîneur Matthias Jaissle une excellente option tactique supplémentaire. Ce transfert permettrait également de réunir à nouveau Dedic et Jaissle, qui connaît exceptionnellement bien le défenseur. Les deux hommes avaient auparavant entretenu une relation de travail très productive lors de leur passage commun en Autriche, au RB Salzburg et à Liefering.

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    Les derniers détails sont en cours de finalisation

    Jaissle soutient totalement le transfert en cours de finalisation. L’entraîneur est fermement convaincu que son ancien joueur peut apporter une contribution immédiate et positive, alors qu’il cherche à renforcer l’effectif de Newcastle.

    Les derniers détails de cet accord complexe sont actuellement réglés par les dirigeants des deux clubs. Cependant, Newcastle est de plus en plus confiant quant à la finalisation de l’opération. Si tout se déroule exactement comme prévu dans les prochains jours, Dedic sera bien enregistré et disponible pour le choc très attendu face à Liverpool le week-end prochain.

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