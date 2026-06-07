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Neuf blessés ! Une fusillade a éclaté à proximité du quartier général de l’équipe d’Angleterre durant la Coupe du monde

Coupe du monde
Angleterre

Selon les premières informations, neuf personnes ont été blessées samedi matin tôt lors d’une fusillade survenue à proximité du quartier général de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde de football.

Selon les informations concordantes de The Athletic et de The Independent, la police de Kansas City (Missouri) a été appelée vers 4 h du matin sur Troost Avenue après un incident impliquant plusieurs personnes. Ces dernières ont été transportées vers des hôpitaux voisins pour des examens de contrôle ; aucune blessure grave n’a été signalée.

  • Selon les deux journaux, qui citent le département de police de Kansas City, aucun suspect n’a encore été placé en garde à vue. La scène du crime se situe à environ sept kilomètres du Swope Soccer Village, le camp de base où l’équipe d’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, prendra ses quartiers durant la compétition. Les Three Lions sont actuellement en Floride pour peaufiner leur préparation à la Coupe du monde ; ils y ont battu la Nouvelle-Zélande 1-0 samedi à Tampa.

    Mercredi, à Orlando, les Three Lions affronteront le Costa Rica en amical avant de rejoindre Kansas City. Leur premier match du groupe de la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, est programmé le 17 juin contre la Croatie.

    En raison de sa situation centrale aux États-Unis, Kansas City est une base très prisée des sélections. Outre l’Angleterre, l’Argentine championne du monde, ainsi que l’Algérie et les Pays-Bas y ont également installé leur camp de base.

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