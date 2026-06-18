Neuer surprend les supporters allemands avec une décision choc

Manuel Neuer, le gardien de but de l’Allemagne, affirme croire en la capacité de sa sélection de remporter la Coupe du monde 2026, soulignant : « Si je n’y croyais pas, je ne serais pas là. »

Le gardien a également indiqué que ce tournoi sera « a priori » son dernier grand rendez-vous sous le maillot national, après avoir réintégré la sélection allemande à la suite de son bref retrait international suivant l’Euro 2024.

Des propos tenus lors d’une conférence de presse au centre d’entraînement de la Mannschaft et rapportés par le journal Sport.

« Être sacré champion du monde pour la deuxième fois serait exceptionnel… Et si je n’y croyais pas, je ne serais pas là aujourd’hui », a-t-il ajouté.

« Ce n’est que ces derniers jours que j’ai commencé à réaliser que ce pourraient être mes derniers matchs avec l’équipe d’Allemagne », a-t-il ajouté.

« Je n’y avais pas réfléchi pendant l’Euro, a-t-il précisé. C’est pourquoi, après notre élimination aux tirs au but face à l’Espagne en quarts de finale, je n’ai pas annoncé ma décision sur-le-champ. Je me projette vers l’avenir, je savoure chaque rencontre et je ne me focalise pas sur mes adieux. »