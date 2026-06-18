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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Neuer surprend les supporters allemands avec une décision choc

Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
M. Neuer
Bayern Munich
Allemagne

Manuel Neuer, le gardien de but de l’Allemagne, affirme croire en la capacité de sa sélection de remporter la Coupe du monde 2026, soulignant : « Si je n’y croyais pas, je ne serais pas là. » 

Le gardien a également indiqué que ce tournoi sera « a priori » son dernier grand rendez-vous sous le maillot national, après avoir réintégré la sélection allemande à la suite de son bref retrait international suivant l’Euro 2024.

Des propos tenus lors d’une conférence de presse au centre d’entraînement de la Mannschaft et rapportés par le journal Sport.

« Être sacré champion du monde pour la deuxième fois serait exceptionnel… Et si je n’y croyais pas, je ne serais pas là aujourd’hui », a-t-il ajouté.

« Ce n’est que ces derniers jours que j’ai commencé à réaliser que ce pourraient être mes derniers matchs avec l’équipe d’Allemagne », a-t-il ajouté.

« Je n’y avais pas réfléchi pendant l’Euro, a-t-il précisé. C’est pourquoi, après notre élimination aux tirs au but face à l’Espagne en quarts de finale, je n’ai pas annoncé ma décision sur-le-champ. Je me projette vers l’avenir, je savoure chaque rencontre et je ne me focalise pas sur mes adieux. »

  • Manuel Neuergetty

    Je n’envisage pas de revenir pour l’Euro 2028.

    Neuer participe à la Coupe du monde pour la cinquième et dernière fois de sa carrière. « En principe, c’est clair pour moi : ce sera mon dernier tournoi », a-t-il déclaré.

    Il a ajouté : « Je n’ai pas l’intention de revenir dans deux ans pour défendre les cages lors du Championnat d’Europe, mais je ne veux pas y penser pour l’instant. »

    Interrogé sur les clés de sa longévité, à quatre jours de son quarantième anniversaire, il a confié : « Un bon sommeil, une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels. Il faut être au sommet de sa forme tous les trois ou quatre jours, et faire tout ce qu’il faut pour y parvenir. »

    Le gardien, qui avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024, a finalement fait son retour en sélection allemande.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nous savons ce qui nous attend face à la Côte d’Ivoire.

    L'équipe d'Allemagne aborde son match face à la Côte d'Ivoire, samedi prochain lors de la 2^e journée de la phase de groupes, avec l'intention de valider dès maintenant son billet pour le tour suivant. Les vice-champions du monde en titre avaient lancé leur campagne par une victoire éclatante 7-1 contre Curaçao.

    Concernant la rencontre face aux Éléphants, qui pourrait offrir aux Allemands une qualification dès le premier tour, Manuel Neuer a affirmé : « C’est évidemment notre objectif. Nous avons notre destin en mains. Nous avons parfaitement lancé la compétition et nous ne voulons pas nous attarder sur le passé. Tout le groupe est focalisé sur l’étape suivante : la Côte d’Ivoire. »

    Il a ajouté : « Nous allons affronter une équipe solide, mais nous sommes bien préparés. Nous savons ce qui nous attend, et eux aussi savent ce qui les attend. Ce serait formidable pour nous d’assurer notre qualification dès le deuxième match et d’accéder aux phases à élimination directe ; ensuite, nous pourrons peut-être voir plus loin. »

    Le gardien a également annoncé que les joueurs prendront en charge le déplacement de 600 supporters jusqu’au stade MetLife pour qu’ils puissent assister à la rencontre face à l’Équateur.

    À ce sujet, il a expliqué : « Je n’ai pas eu l’idée moi-même, mais j’en ai entendu parler. C’est une initiative formidable. Nous voulons que les supporters soient à nos côtés. Bien sûr, on peut discuter du nombre idéal, mais il fallait fixer un chiffre précis. C’est un beau geste de notre part, car le soutien des supporters est important pour nous. »

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