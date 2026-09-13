Focus Images
Traduit par
« Ne vous laissez pas aspirer ! » : Callum McGregor révèle comment le Celtic fera taire 50 000 supporters des Rangers à Ibrox
McGregor vise une place en demi-finales dans un derby unique
Callum McGregor mènera le Celtic dans un quart de finale Old Firm à fort enjeu contre les Rangers à Ibrox, avec une place dans le dernier carré de la Premier Sports Cup en jeu. Hearts, Hibernian et Aberdeen, réduit à dix, ont déjà validé leur billet pour Hampden Park après leurs victoires respectives ce week-end.
Le vainqueur du choc de dimanche complétera le tableau des demi-finales, le tirage au sort officiel ayant lieu immédiatement après le match.
Aucun supporter visiteur n’étant autorisé à entrer dans le stade à la suite d’une décision de la SPFL, le Celtic fera face à un mur de 50 000 supporters locaux acquis à la cause des Rangers.
- Focus Images
Le capitaine appelle au calme au milieu de l’hostilité d’Ibrox
À l’approche du derby, McGregor a souligné la nécessité absolue de rester maître de soi sous une pression intense. Le capitaine a mis son groupe en garde contre le risque de se laisser emporter par la frénésie émotionnelle de l’événement.
Au contraire, il a exhorté le Celtic à dicter le jeu dès le coup d’envoi et à faire confiance à ses principes bien établis.
« Il faut s’engager », a insisté McGregor. « Vous devez être Celtic, aller de l’avant et faire circuler le ballon. Vous ne pouvez pas vous laisser happer par l’événement ou l’ambiance, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Chaque fois que nous imposons notre style, nous obtenons généralement de bons résultats. »
Une équipe prête à se battre pour les supporters absents
Bien que déçu par l'absence totale de supporters du Celtic, McGregor a assuré les fidèles que l'effectif comprend parfaitement l'importance de cette confrontation. Le milieu de terrain a rappelé les bons résultats obtenus par le passé à Govan sans supporters visiteurs, comme preuve que l'équipe peut gérer la pression.
L'équipe de Martin O'Neill aborde cette rencontre forte de six victoires en six matches de Scottish Premiership, et cherche à prolonger sa récente domination sur les Rangers en coupe.
« Les joueurs savent ce que ce match représente pour les supporters et pour le club », a ajouté McGregor. « Nous irons là-bas avec l'intention de tout donner pour gagner. C'est un match unique dans des circonstances uniques. Le vainqueur rafle tout. »
- Getty Images Sport
Le Celtic vise à sceller son retour à Hampden
Une victoire dimanche propulserait le Celtic en demi-finales, prévues le week-end du 31 octobre à Hampden Park. Le Celtic a remporté les six dernières confrontations de League Cup entre les deux clubs et cherche à maintenir cette impressionnante série.
McGregor reste confiant dans le fait que l’exécution de leur approche tactique agressive permettra d’obtenir le résultat souhaité.
Le Celtic vise à faire taire rapidement les tribunes locales et à se frayer un chemin vers un nouveau trophée national.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles