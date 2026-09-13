Callum McGregor mènera le Celtic dans un quart de finale Old Firm à fort enjeu contre les Rangers à Ibrox, avec une place dans le dernier carré de la Premier Sports Cup en jeu. Hearts, Hibernian et Aberdeen, réduit à dix, ont déjà validé leur billet pour Hampden Park après leurs victoires respectives ce week-end.

Le vainqueur du choc de dimanche complétera le tableau des demi-finales, le tirage au sort officiel ayant lieu immédiatement après le match.

Aucun supporter visiteur n’étant autorisé à entrer dans le stade à la suite d’une décision de la SPFL, le Celtic fera face à un mur de 50 000 supporters locaux acquis à la cause des Rangers.



