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Nathan Collins estime que Brentford peut s’appuyer sur les standards de Jordan Henderson
Henderson laisse une impression durable
Le capitaine de Brentford, Collins, insiste sur le fait que son équipe est prête à maintenir les exigences élevées laissées par Henderson après son transfert à Chelsea. Après avoir disputé 34 matches et aidé l’équipe de Keith Andrews à terminer neuvième de Premier League la saison dernière, Henderson a choisi de mettre fin à son passage plus tôt que prévu. Le défenseur irlandais reste convaincu que les bases de discipline et de professionnalisme posées par l’ancien milieu de terrain de l’Ajax perdureront dans la culture du club.
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Collins salue l’impact du leader
L’expérience et le leadership d’Henderson ont profondément marqué le vestiaire de Brentford tout au long de la saison dernière. S’exprimant auprès de Sky Sports, Collins a dit beaucoup de bien de son ancien coéquipier : « Le principal, c’est la personne qu’il est. C’était un court passage, mais je pense qu’il a vraiment apprécié son séjour ici.
« Il a montré son vrai visage à la fin de la saison, qui il est et ce qu’il représente. Il s’entendait avec tout le monde, il avait une très bonne attitude et avait envie de parler aux gens. Et ses exigences sur le terrain ont été quelque chose de très important. Il les imposait, et il avait des standards très élevés. Il a vraiment beaucoup tiré les entraînements vers le haut.
« C’est difficile qu’il soit parti, mais nous avons quelques joueurs qui peuvent endosser ce rôle et aider. Ce qu’il a laissé de la saison dernière, je pense que cela va perdurer. »
La recrue record comble le vide
Pour compenser le départ du milieu de terrain expérimenté, Brentford a rapidement agi pour boucler un transfert record pour le club de 41 M£ pour Mamadou Sangare en provenance de Lens. Le joueur de 23 ans arrive avec un bilan impressionnant, après avoir aidé Lens à remporter la Coupe de France et enregistré le plus grand nombre de ballons récupérés en Ligue 1 la saison dernière.
Collins a salué l’arrivée du nouveau milieu de terrain, ajoutant : « Il apporte beaucoup d’énergie. Il apporte beaucoup de tacles et des passes tournées vers l’avant. C’est tout simplement un très bon footballeur et un joueur intelligent. Il parle vraiment très bien anglais, donc il s’est très bien intégré, et l’avoir devant vous sera d’une grande aide pour tous les joueurs. »
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Le choc contre Tottenham met la détermination à l’épreuve
Brentford lancera sa campagne de Premier League à domicile face au Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi le samedi 22 août. L’intégration de Sangare aux côtés de Collins sera cruciale face au dispositif remanié de Tottenham. Obtenir un résultat positif au Gtech Community Stadium donnera le ton à la quête des Bees pour une qualification européenne.
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