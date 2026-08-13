L’expérience et le leadership d’Henderson ont profondément marqué le vestiaire de Brentford tout au long de la saison dernière. S’exprimant auprès de Sky Sports, Collins a dit beaucoup de bien de son ancien coéquipier : « Le principal, c’est la personne qu’il est. C’était un court passage, mais je pense qu’il a vraiment apprécié son séjour ici.

« Il a montré son vrai visage à la fin de la saison, qui il est et ce qu’il représente. Il s’entendait avec tout le monde, il avait une très bonne attitude et avait envie de parler aux gens. Et ses exigences sur le terrain ont été quelque chose de très important. Il les imposait, et il avait des standards très élevés. Il a vraiment beaucoup tiré les entraînements vers le haut.

« C’est difficile qu’il soit parti, mais nous avons quelques joueurs qui peuvent endosser ce rôle et aider. Ce qu’il a laissé de la saison dernière, je pense que cela va perdurer. »