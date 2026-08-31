« Jouer pour l’équipe nationale du Cameroun est le rêve de chaque enfant camerounais. Je suis très heureux et surtout très reconnaissant d’avoir pu le réaliser. Après de nombreuses années au service de l’équipe nationale du Cameroun, j’ai pris la décision de mettre fin à ma carrière internationale. Porter le maillot des Lions Indomptables a été un immense honneur et une immense fierté. Je mesure la chance que j’ai eue de représenter mon pays, de vivre des moments inoubliables et de partager cette aventure avec tant de coéquipiers, de frères et de membres du staff. Je tiens à remercier profondément la Fédération, les entraîneurs, mes coéquipiers et toutes les personnes qui m’ont accompagné et soutenu au fil des années. Et surtout, merci au peuple camerounais. Merci pour votre passion, votre amour et votre soutien, dans les victoires comme dans les moments les plus difficiles. C’est pour vous que nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Je quitte la sélection avec beaucoup d’émotion et de fierté. Lion indomptable un jour, Lion indomptable pour toujours. Merci mon Cameroun. »