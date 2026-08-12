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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Napoli, Lukaku officialisé à Fenerbahçe : les chiffres

R. Lukaku
Mercato
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Le club turc a annoncé l’arrivée de l’attaquant belge, qui quitte Naples après deux ans

Romelu Lukaku est un nouveau joueur de Fenerbahçe. Le club turc a officialisé l’arrivée de l’attaquant belge en provenance de Naples avec une publication sur ses réseaux sociaux. Et peu après, le communiqué du club napolitain est également arrivé. Lukaku quitte Naples après 2 saisons, au cours desquelles il a totalisé 45 apparitions, 15 buts et 11 passes décisives.

  • LES CHIFFRES

    Fenerbahçe a poussé pour parvenir à un accord avec Naples et s’attacher l’attaquant belge pour 6 millions d’euros. Selon Francesco Modugno de Sky Sport, cette somme sera répartie ainsi : 3 millions de bonus, 2 pour les performances individuelles et 1 pour la victoire en championnat.

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  • L’ANNONCE DU FENERBAHÇE



  • LE COMMUNIQUÉ DE NAPOLI

    Sur le site de Naples, on peut lire : "La SSC Naples annonce avoir cédé à titre définitif les droits sportifs du joueur Romelu Lukaku Bolingoli au Fenerbahçe Spor Kulübü.


    Le 31 août 2024, Romelu a fait ses débuts avec Naples, en trouvant immédiatement le chemin des filets lors de la victoire renversante contre Parme au Maradona. Il a cumulé 45 apparitions, inscrivant 15 buts, dont celui inoubliable lors du match du quatrième Scudetto contre Cagliari, au terme d’une puissante progression.

    Avec Naples, il a remporté un championnat et la Supercoupe d’Italie.


    Bonne chance, Big Rom !".



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