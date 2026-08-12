Sur le site de Naples, on peut lire : "La SSC Naples annonce avoir cédé à titre définitif les droits sportifs du joueur Romelu Lukaku Bolingoli au Fenerbahçe Spor Kulübü.





Le 31 août 2024, Romelu a fait ses débuts avec Naples, en trouvant immédiatement le chemin des filets lors de la victoire renversante contre Parme au Maradona. Il a cumulé 45 apparitions, inscrivant 15 buts, dont celui inoubliable lors du match du quatrième Scudetto contre Cagliari, au terme d’une puissante progression.

Avec Naples, il a remporté un championnat et la Supercoupe d’Italie.





Bonne chance, Big Rom !".







