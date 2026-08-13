Napoli ne lâche pas Gabriel Jesus. Après le transfert de Romelu Lukaku, le club napolitain voudrait offrir à Massimiliano Allegri un autre attaquant important, mais il faudra d’abord libérer davantage de place dans l’effectif et renflouer les caisses. Comme l’a indiqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, il y a récemment eu de nouveaux contacts entre Naples et Arsenal et le club napolitain connaît désormais toutes les conditions nécessaires pour acheter le Brésilien à titre définitif.
Getty Images/Calciomercato
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Naples se rapproche de Gabriel Jesus : nouveaux contacts avec Arsenal
CE QUI MANQUE
Il reste toutefois à trouver un accord définitif avec Gabriel Jesus sur le contrat et le salaire : les discussions avec son entourage ne sont pas encore aussi avancées et l’attaquant dispose aussi d’autres propositions, même s’il considère Napoli comme une destination intéressante. Naples pourrait boucler l’opération à tout moment, une fois certaines ventes nécessaires finalisées pour faire de la place dans le secteur offensif, parmi lesquelles celles de Lorenzo Lucca et Noa Lang.
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