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CM Grafica Gabriel Jesus Napoli 16 9Getty Images/Calciomercato

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Naples se rapproche de Gabriel Jesus : nouveaux contacts avec Arsenal

SSC Naples

L’attaquant brésilien d’Arsenal est la priorité pour le secteur offensif : deux départs sont nécessaires.

Napoli ne lâche pas Gabriel Jesus. Après le transfert de Romelu Lukaku, le club napolitain voudrait offrir à Massimiliano Allegri un autre attaquant important, mais il faudra d’abord libérer davantage de place dans l’effectif et renflouer les caisses. Comme l’a indiqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, il y a récemment eu de nouveaux contacts entre Naples et Arsenal et le club napolitain connaît désormais toutes les conditions nécessaires pour acheter le Brésilien à titre définitif.




  • CE QUI MANQUE

    Il reste toutefois à trouver un accord définitif avec Gabriel Jesus sur le contrat et le salaire : les discussions avec son entourage ne sont pas encore aussi avancées et l’attaquant dispose aussi d’autres propositions, même s’il considère Napoli comme une destination intéressante. Naples pourrait boucler l’opération à tout moment, une fois certaines ventes nécessaires finalisées pour faire de la place dans le secteur offensif, parmi lesquelles celles de Lorenzo Lucca et Noa Lang.

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