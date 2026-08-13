Naples se rapproche de Gabriel Jesus : nouveaux contacts avec Arsenal

Napoli ne lâche pas Gabriel Jesus. Après le transfert de Romelu Lukaku, le club napolitain voudrait offrir à Massimiliano Allegri un autre attaquant important, mais il faudra d’abord libérer davantage de place dans l’effectif et renflouer les caisses. Comme l’a indiqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, il y a récemment eu de nouveaux contacts entre Naples et Arsenal et le club napolitain connaît désormais toutes les conditions nécessaires pour acheter le Brésilien à titre définitif.











