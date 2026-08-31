Naples, risque d’opération pour McTominay : Allegri lance l’alerte, la situation

Scott McTominay et Naples étudient toutes les solutions possibles pour laisser définitivement derrière eux le problème d’ampoules qui gêne depuis quelque temps le milieu de terrain écossais. Une situation qui, au fil des semaines, a aussi commencé à peser sur le rendement du joueur, au point de pousser le staff médical et technique à envisager une intervention décisive.





La question est également apparue clairement dans les propos de Massimiliano Allegri à l’issue du match perdu contre Côme. Allegri n’a pas caché à quel point cette gêne physique affecte inévitablement McTominay, en limitant ses performances et sa continuité. Un problème que Naples veut donc traiter à la racine, pour éviter qu’il ne se transforme en obstacle permanent au cours de la saison.