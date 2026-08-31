Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Naples, risque d’opération pour McTominay : Allegri lance l’alerte, la situation

SSC Naples
S. McTominay

Les ampoules aux pieds affectent les performances de l’Écossais : Naples réfléchit à une solution, une intervention chirurgicale n’est pas exclue

Scott McTominay et Naples étudient toutes les solutions possibles pour laisser définitivement derrière eux le problème d’ampoules qui gêne depuis quelque temps le milieu de terrain écossais. Une situation qui, au fil des semaines, a aussi commencé à peser sur le rendement du joueur, au point de pousser le staff médical et technique à envisager une intervention décisive.


La question est également apparue clairement dans les propos de Massimiliano Allegri à l’issue du match perdu contre Côme. Allegri n’a pas caché à quel point cette gêne physique affecte inévitablement McTominay, en limitant ses performances et sa continuité. Un problème que Naples veut donc traiter à la racine, pour éviter qu’il ne se transforme en obstacle permanent au cours de la saison.

  • Selon Il Mattino, parmi les hypothèses envisagées, le recours à la chirurgie ne serait pas non plus à exclure. L’objectif serait de résoudre définitivement le problème et de permettre au milieu de terrain de redevenir disponible, sans les limitations qui l’ont accompagné ces derniers temps.


    La prochaine trêve internationale pourrait constituer la fenêtre idéale pour intervenir. Le calendrier offrirait en effet à Napoli une période utile pour procéder à l’éventuelle opération et à la récupération qui suivrait, avec l’espoir de retrouver McTominay à cent pour cent au moment de la reprise du championnat.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP