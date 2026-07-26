Napoli a deux besoins évidents : vendre le plus possible (et bien le faire) et miser sur la jeunesse. Le président Aurelio De Laurentiis demande à Giovanni Manna de bâtir un effectif ambitieux tout en maintenant les comptes à l’équilibre. Le défenseur central est devenu une priorité, après avoir constaté qu’Alessandro Buongiorno devra rester à l’arrêt pendant quelques mois. Federico Gatti est un profil très apprécié par Massimiliano Allegri, moins par le public et le club. Voilà pourquoi Tiago Gabriel remonte très vite dans la hiérarchie au point d’arriver en tête.
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Naples, Manna passe à l’action : négociations entamées avec Lecce pour Tiago Gabriel, chouchou d’Allegri
PRÊT POUR NAPOLI
Tiago Gabriel a disputé 37 matches lors du dernier championnat, avec deux buts à son actif. Il a également passé 3 220 minutes sur le terrain, défendant le maillot de Lecce avec personnalité, au point d’avoir apposé sa signature sur un objectif très compliqué sur le papier comme celui du maintien. Les recruteurs de Napoli n’ont aucun doute : le défenseur portugais est prêt pour le grand saut, il est prêt pour Napoli. Un avis partagé aussi par Max Allegri qui l’avait remarqué la saison dernière lorsqu’il était sur le banc du Milan.
COMBIEN ÇA COÛTE
Deux éléments positifs : Gabriel est un joueur né en 2004 avec encore une marge de progression. Dans la question de la liste Serie A, en effet, il est considéré comme « under » et n’occuperait donc pas de place supplémentaire. Faisons-en trois si l’on considère qu’il a récemment confié ses intérêts à Jorge Mendes, soit l’un des agents qui peut se prévaloir des meilleures relations avec le président Aurelio De Laurentiis. Lecce évalue Tiago Gabriel à 25 millions d’euros mais, lors des récents contacts avec Napoli, il a été question d’un package de 20 millions d’euros avec quelques bonus. C’est désormais à Napoli de décider s’il faut passer à l’action ou non.
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