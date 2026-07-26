Deux éléments positifs : Gabriel est un joueur né en 2004 avec encore une marge de progression. Dans la question de la liste Serie A, en effet, il est considéré comme « under » et n’occuperait donc pas de place supplémentaire. Faisons-en trois si l’on considère qu’il a récemment confié ses intérêts à Jorge Mendes, soit l’un des agents qui peut se prévaloir des meilleures relations avec le président Aurelio De Laurentiis. Lecce évalue Tiago Gabriel à 25 millions d’euros mais, lors des récents contacts avec Napoli, il a été question d’un package de 20 millions d’euros avec quelques bonus. C’est désormais à Napoli de décider s’il faut passer à l’action ou non.