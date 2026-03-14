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Napoli Lecce Serie AGetty Images

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Naples-Lecce, les notes de CM : Politano, le moteur de l'équipe, Alisson, en grande forme. Siebert fait peur

NAPLES

Meret 5,5 : pas toujours sûr dans ses sorties, surtout les plus hautes. Il manque de communication avec ses coéquipiers.

Beukema 6 : ne commet pas d'erreurs graves, match sous contrôle.

Buongiorno 6 : après un début plutôt en demi-teinte, il s'est amélioré en deuxième mi-temps, lorsqu'il a mieux pris la mesure de Stulic et a réussi à remporter davantage de duels physiques.

Olivera 6,5 : match bien mené, sans trop de fautes, même s'il lui faut un peu de temps pour se mettre en route.

Politano 7,5 : il se donne à fond pour trouver le chemin des filets, ce qu’il réussit en deuxième mi-temps grâce à une belle volée sur un corner. Pour le reste, un match de caractère, même si l’équipe ne le suit pas beaucoup en première mi-temps.

(à partir de la 28e minute de la deuxième mi-temps, Gutierrez : s.v.)

Gilmour 6,5 : ses actions entre les lignes sont essentielles au rythme du jeu. Ses passes rapides en profondeur qui transpercent la ligne défensive adverse sont toujours un casse-tête pour l'adversaire et parviennent souvent à libérer ses coéquipiers en attaque.

Anguissa 5 : match à oublier pour le milieu de terrain, qui semble aujourd'hui très fatigué physiquement. Il est pour l'instant encore en phase de rodage après sa longue absence.

(à la 1ère minute de la 2e mi-temps, McTominay 6 : bonne entrée en jeu, il apporte plus de qualité à la construction du jeu.)

Spinazzola 6 : meilleur en phase offensive, mais quelques difficultés en phase défensive. Dans l'ensemble, sa prestation est toutefois satisfaisante.

(à partir de la 28e minute de la 2e mi-temps, Mazzocchi 6 : se consacre surtout à la phase défensive, de manière efficace et ordonnée.)

Elmas 5 : peu présent dans le jeu offensif, peu dangereux, remplacé à juste titre à la mi-temps.

(à partir de la 1ère minute de la 2e mi-temps, De Bruyne 6,5 : très bonne entrée en jeu après une longue blessure. Il reprend le leadership du milieu de terrain, s'imposant également auprès de ses coéquipiers.)

Alisson Santos 6,5 : il a fait ce qu'il fallait, même s'il lui a toujours manqué devant le but cette détermination nécessaire pour trouver la passe décisive. Sa présence reste toutefois toujours importante.

(à partir de la 40e min de la 2e mi-temps, Nascimento : s.v.)

Hojlund 6,5 : il marque le but décisif de l'égalisation ; sa prestation est globalement positive, même s'il disparaît un peu du terrain en fin de match, notamment sous le regard de son coéquipier De Bruyne)

Entraîneur : Antonio Conte 6 : en première mi-temps, l'équipe ne parvient pas à répondre aux attentes de l'entraîneur, mais certains joueurs sont manifestement en manque de forme. Meilleure en deuxième mi-temps, où les changements permettent de renverser la situation.

  • LECCE

    Falcone 6 : certainement peu responsable des buts encaissés, il s'est également illustré à deux reprises grâce à sa bonne réactivité.

    Danilo Veiga 5,5 : bon en première mi-temps, plus impliqué dans le jeu et plus attentif en défense. En deuxième mi-temps, face à un Napoli beaucoup plus haut sur le terrain, il se montre plutôt en difficulté et laisse des espaces précieux à ses adversaires.

    Siebert 6,5 : il marque le but qui débloque la situation et, dans l'ensemble, réalise un bon match, n'hésitant pas à s'engager dans les duels.

    Thiago 6 : il tient bien sa position sur le terrain, avec un bon rythme et une bonne lecture du jeu. En fin de match, il souffre un peu de la fatigue.

    Gallo 6 : en première mi-temps, il parvient à donner beaucoup d'élan à l'attaque, offrant également quelques passes décisives intéressantes. Il a un coup de mou en deuxième mi-temps, avec quelques erreurs en contre-attaque qui auraient pu être évitées.

    (à partir de la 34e minute de la deuxième mi-temps, Ndaba : s.v.)

    Ngom 6 : match intense, disputé sur tout le terrain. Joueur qui dispose d'une marge de progression importante.

    (à partir de la 41e minute de la deuxième mi-temps, Fofana : sans note)

    Ramadani 6 : bon début, il gère le milieu de terrain en variant sur toute la ligne offensive.

    Coulibaly 5 : beaucoup de mal à entrer dans le vif du sujet. Souvent en retard dans les duels, remplacé à juste titre.

    (à partir de la 1e minute de la 2e mi-temps, Gandelman 6 : entrée positive sur le terrain, il se sacrifie beaucoup en défense et se montre également dangereux en contre-attaque.)

    Pierotti 5 : peu dangereux en attaque, en difficulté et bien pris en charge par les défenseurs adverses.

    (à partir de la 34e minute de la deuxième mi-temps, N'Dri : sans note)

    Stulic 6 : sa ténacité en attaque a été récompensée, même s'il est parfois laissé trop seul.

    (à partir de la 12e minute de la 2e mi-temps, Cheddira 5 : il entre mais se fait peu remarquer. Il aurait certainement pu faire mieux.)

    Banda 6,5 : le plus dangereux de son équipe. Rapide sur l'aile, il n'a pas peur de tenter des dribbles.

    Entraîneur : Di Francesco 6 : Lecce se présente à Naples bien organisé et bien en place sur le terrain. Il paie en deuxième mi-temps la technique de ses adversaires.

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