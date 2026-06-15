Le Napoli finalise l’arrivée de Mario Gila : le directeur sportif azzurro Giovanni Manna rencontre ce lundi à Milan l’agent du défenseur pour définir les derniers détails salariaux. Selon Gianluca Di Marzio sur Sky Sport, la Lazio se montrerait désormais ouverte à la vente du défenseur espagnol, né en 2000. Le club présidé par Claudio Lotito souhaite conclure une grosse opération sortante afin de lancer ensuite son mercato des arrivées et de bâtir l’effectif qui sera confié à Rino Gattuso.
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Naples : la Lazio envisage de céder Gila
Gila évolue à la Lazio depuis 2022, où il a disputé 120 matchs pour deux buts marqués. Il a conquis un championnat d’Espagne avec le Real Madrid en 2022 et compte neuf sélections avec l’équipe nationale espagnole. Son contrat avec le club romain court jusqu’au 30 juin 2027.