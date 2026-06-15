Le Napoli finalise l’arrivée de Mario Gila : le directeur sportif azzurro Giovanni Manna rencontre ce lundi à Milan l’agent du défenseur pour définir les derniers détails salariaux. Selon Gianluca Di Marzio sur Sky Sport, la Lazio se montrerait désormais ouverte à la vente du défenseur espagnol, né en 2000. Le club présidé par Claudio Lotito souhaite conclure une grosse opération sortante afin de lancer ensuite son mercato des arrivées et de bâtir l’effectif qui sera confié à Rino Gattuso.