Naples, il n’y a pas de quoi être Allegri : Côme s’impose avec mérite, maintenant l’Inter et Arsenal

Como ne se rate pas, Napoli oui. La lecture de la victoire de Fabregas sur Allegri passe par deux épisodes à souligner : les grossières erreurs d’Olivera sur l’ouverture du score de Baturina et le court-circuit entre Rrahmani et Anguissa sur le doublé de Baturina. Entre-temps, il y avait eu l’exploit isolé de Hojlund. À la fin, presque une demi-heure de siège napolitain, avec une paire d’occasions gâchées par imprécision ou hors-jeu. Mais même si le déroulé du match autorise plus d’un regret pour Napoli, il faut dire, et souligner, que Como a toujours semblé sûr de lui et appliqué dans la gestion de sa phase défensive grâce à une possession de balle particulièrement raffinée et organisée.







