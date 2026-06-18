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Gianluca Minchiotti

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Naples explore la piste Molina : un échange avec l’Atlético de Madrid est étudié

SSC Naples
N. Molina
Mercato

Max Allegri, futur entraîneur de Naples, suit avec intérêt ce latéral argentin depuis son passage à l’Udinese.

Sous contrat jusqu’en 2027 et estimé à 15 millions d’euros, Nahuel Molina figure parmi les cibles de Naples pour renforcer le côté droit de sa défense. Ce latéral argentin de l’Atlético Madrid, né en 1998, séduit depuis longtemps Massimiliano Allegri par son expérience internationale, son dynamisme offensif et sa connaissance de la Serie A acquise à l’Udinese ; au point que le futur entraîneur des Napolitains aurait même souhaité le recruter à la Juventus.


Surnommé « El Galgo » en raison de sa vitesse, il peut évoluer aussi bien comme arrière latéral que comme ailier. Après s’être illustré à l’Udinese avec 10 buts et 10 passes décisives en deux saisons, il a consolidé son expérience en Espagne sous les couleurs de l’Atlético de Madrid.

  • Échange avec Olivera ?

    Selon Sportmediaset, les discussions en sont encore au stade exploratoire, le joueur se trouvant actuellement en Amérique du Nord avec l’Argentine. L’Atlético valorise son transfert à environ 15 millions d’euros, une somme qui incite Naples à explorer d’autres options. Parmi elles, l’inclusion de Mathías Olivera, joueur très apprécié par Diego Simeone, pourrait être envisagée dans le cadre d’un échange. Né en 1997, Olivera est sous contrat avec Naples jusqu’en 2030 et est estimé à environ 12 millions.

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  • LES AUTRES SOLUTIONS

    Si le dossier argentin venait à se compliquer, le Napoli continue d’étudier d’autres solutions : Anan Khalaili, de l’Union Saint-Gilloise, reste en tête de liste, tandis que Juanlu, du Séville FC, et Brooke Norton-Cuffy, du Genoa, sont surveillés en toile de fond. L’option Dodô, de la Fiorentina, est en revanche moins probable.