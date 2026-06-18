Sous contrat jusqu’en 2027 et estimé à 15 millions d’euros, Nahuel Molina figure parmi les cibles de Naples pour renforcer le côté droit de sa défense. Ce latéral argentin de l’Atlético Madrid, né en 1998, séduit depuis longtemps Massimiliano Allegri par son expérience internationale, son dynamisme offensif et sa connaissance de la Serie A acquise à l’Udinese ; au point que le futur entraîneur des Napolitains aurait même souhaité le recruter à la Juventus.





Surnommé « El Galgo » en raison de sa vitesse, il peut évoluer aussi bien comme arrière latéral que comme ailier. Après s’être illustré à l’Udinese avec 10 buts et 10 passes décisives en deux saisons, il a consolidé son expérience en Espagne sous les couleurs de l’Atlético de Madrid.