Puis, lors de la conférence de presse :

« Nous devons être plus cyniques ; en menant 0-2, nous aurions pu être plus sereins. Je le dis toujours aux gars : un 1-0 ne vous apporte aucune tranquillité, car un corner, un long ballon, un rebond, un duel aérien, on risque de concéder l'égalisation, de laisser filer deux points. Mais bon, on a quand même bien joué et je suis très content de ce qu’on fait, car je continue de dire qu’on a accompli quelque chose d’extraordinaire jusqu’à présent, au cours de ces sept derniers mois, ces sept mois où, malgré d’énormes difficultés, on a quand même réussi à rester là, parmi les premières places.

Maintenant, tous les joueurs reviennent peu à peu, même ceux qui ont été longtemps blessés ; ils ne sont pas encore au meilleur de leur forme, mais les avoir tous à disposition me donne la possibilité de faire des changements et, même pendant le match, d’apporter un nouveau souffle, une nouvelle énergie à l’équipe, une nouvelle qualité.











