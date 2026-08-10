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Luca Marianucci 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Naples, blessure pour Marianucci : lésion de haut grade du ligament collatéral

SSC Naples
L. Marianucci

L’état du joueur de Naples

Comme on peut le lire dans le communiqué officiel de Naples : « À la suite du traumatisme contusif-entorse subi au cours du match amical contre le Celta Vigo, Luca Marianucci a passé des examens instrumentaux au Pineta Grande Hospital, lesquels ont mis en évidence une lésion de haut grade du ligament collatéral médial du genou gauche. »

  • Pendant ce temps, l’Italie poursuit son entraînement au stade Patini de Castel di Sangro sous les ordres de Massimiliano Allegri. L’équipe a été divisée en deux groupes distincts, qui ont effectué un travail en salle et une série d’exercices axés sur les changements de direction. Dans l’après-midi, deuxième séance de la journée.

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