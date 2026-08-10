Comme on peut le lire dans le communiqué officiel de Naples : « À la suite du traumatisme contusif-entorse subi au cours du match amical contre le Celta Vigo, Luca Marianucci a passé des examens instrumentaux au Pineta Grande Hospital, lesquels ont mis en évidence une lésion de haut grade du ligament collatéral médial du genou gauche. »