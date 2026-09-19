Le Napoli bouclera cette première partie de la saison 2026/2027 avec son dernier match avant la longue trêve internationale, en déplacement au Franchi de Florence contre la Fiorentina. Massimiliano Allegri doit confirmer la confiance retrouvée avec la victoire contre Bologne (qui a coûté son poste à Tedesco) lors d’un duel face à une Viola relancée après le départ de Grosso et l’arrivée de Vanoli.





L’hécatombe de blessés continue de tourmenter l’Italie, mais de l’infirmerie de Castelvolturno est arrivée une bonne nouvelle, confirmée par le groupe convoqué par l’entraîneur toscan en vue du match : Frank Zambo Anguissa est officiellement rétabli.



