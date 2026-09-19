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Anguissa NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
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Naples, Anguissa rétabli, pas Spinazzola : le groupe convoqué pour la Fiorentina

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Fiorentina vs SSC Naples
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La mini-urgence se poursuit pour Napoli, qui récupère toutefois le milieu de terrain camerounais.

Le Napoli bouclera cette première partie de la saison 2026/2027 avec son dernier match avant la longue trêve internationale, en déplacement au Franchi de Florence contre la Fiorentina. Massimiliano Allegri doit confirmer la confiance retrouvée avec la victoire contre Bologne (qui a coûté son poste à Tedesco) lors d’un duel face à une Viola relancée après le départ de Grosso et l’arrivée de Vanoli.


L’hécatombe de blessés continue de tourmenter l’Italie, mais de l’infirmerie de Castelvolturno est arrivée une bonne nouvelle, confirmée par le groupe convoqué par l’entraîneur toscan en vue du match : Frank Zambo Anguissa est officiellement rétabli.


  • ANGUISSA OUI, SPINAZZOLA NON

    Zambo Anguissa est sorti de la longue liste des blessés, qui comprend Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos et Giovane, en se remettant du problème musculaire à la cuisse qui l’avait freiné jusqu’ici.

    Malheureusement pour Allegri, au moins pour ce match, Leonardo Spinazzola s’est en revanche ajouté à cette liste, avec une légère contracture à la cuisse droite qui l’a contraint à rester sur la touche.

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  • LA LISTE COMPLÈTE

    Gardiens : Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.

    Défenseurs : Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera.

    Milieux : Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Gilmour, Vergara.

    Attaquants : Hojlund, Lucca, Neres, Lang, Politano.

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