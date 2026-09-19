Naples, Allegri : « Anguissa est convoqué, De Bruyne sera titulaire, Spinazzola reviendra après la trêve »

QUI RÉCUPÈRE ET QUI NON

« Nous allons plutôt bien, nous avons perdu Spinazzola en raison d’une fatigue musculaire, il reviendra après la trêve. Parmi les joueurs retenus, il y a Anguissa, qui s’est entraîné à part toute la semaine, mais ce matin il a réintégré le groupe, il s’est entraîné et demain il sera à disposition s’il y a besoin de lui. De Bruyne va bien, il a repris plus tard à cause de la Coupe du monde, mais demain je pense qu’il débutera et on verra pendant le match... mais nous montons en puissance, c’est le dernier de ce mini-cycle de 5 matches, il faudra être bons, nous connaissons l’importance du match pour bien finir et ensuite nous reprendrons dans 21 avec tout le monde à disposition et une meilleure condition. »





NERES ET LES AUTRES

« Il va nettement mieux au vu de ce qu’on a observé cette semaine, il est complètement remis et il est très important pour l’équipe. Mais aussi Beukema, Badiashile, du moins pour ce que je vois. »





VERGARA EN SÉLECTION

« Nous sommes très contents, le club doit être content de l’avoir en sélection - rapporte tuttonapoli.net -. C’est un joueur qui s’est mis en évidence l’année dernière, il progresse encore sur le plan technique et tactique, Favasuli aussi avec les Espoirs, et c’est un motif de fierté pour le club. »





MCTOMINAY, MERET ET MARIANUCCI

« À disposition après la trêve ? McTominay et Meret, absolument oui, je pense aussi pour Marianucci. Il sera plus en retard parce qu’il ne s’est pas encore rapproché du groupe, mais c’est important de les avoir tous parce que la saison est longue et qu’on a besoin de tout le monde, on ne peut pas jouer avec 14 joueurs, mais surtout cette année avec les nouvelles règles, 6 minutes de plus de temps de jeu effectif, les matches prennent une autre tournure surtout dans la dernière demi-heure. »





LANG

« Lang est un autre joueur qui peut être aligné d’entrée, je dois encore évaluer certaines situations, mais il peut et doit apporter davantage parce qu’il a des qualités importantes. »











