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« N’importe quoi » : Paul Scholes estime que Martin Ødegaard « ne joue pas correctement à son poste », et pointe un « gros problème » pour Arsenal
Crise d'identité tactique à l'Emirates
Arsenal a remporté une victoire cruciale 1-0 contre Newcastle le week-end dernier, gardant ainsi ses espoirs de titre intacts, mais cette performance n’a guère convaincu Scholes. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a fait valoir qu’Odegaard descendait trop souvent en profondeur, perturbant ainsi l’équilibre d’une équipe qui peine déjà à conserver sa fluidité au milieu de terrain.
Invité sur leplateau de l’émission The Overlap, l’ancien milieu mancunien n’a pas mâché ses mots au sujet du capitaine. « Je n’ai pas vu tout le match de samedi [contre Newcastle], j’ai probablement regardé la première demi-heure, mais je pense qu’Odegaard est un gros problème pour eux », a-t-il déclaré. « J’adore Odegaard, je le trouve brillant. Techniquement, il est excellent, mais il ne joue pas correctement à son poste. La moitié du temps, durant les 20 premières minutes, il était presque le joueur le plus reculé. C’est n’importe quoi.
« Qu’on le leur ait dit ou non, Odegaard est un numéro 10, il doit faire le lien entre votre milieu de terrain et votre jeu offensif. On se demande pourquoi il n’y a pas de fluidité dans votre équipe quand il est derrière Martin Zubimendi, qu’il est derrière Declan Rice. Comment peut-on créer des liens là-bas ? »
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Le lien avec Bukayo Saka
Scholes estime que l’absence de Bukayo Saka accentue les difficultés d’Odegaard. Les deux hommes avaient bâti une complicité quasi télépathique sur le flanc droit ces dernières saisons. Privé de sa principale cible pour ses passes en profondeur, le Norvégien s’égare parfois dans des zones où l’on ne l’attend pas, ce qui perturbe le travail défensif de ses coéquipiers. Ce manque d’automatismes se traduit par un rendement en berne : un seul but et cinq passes décisives en 21 matchs de championnat cette saison.
« Je pense aussi que l’absence de Saka pose problème, car je crois qu’Odegaard s’entend bien avec lui », a ajouté Scholes. « Dès qu’il se place derrière le milieu de terrain, Saka est lancé. Je ne pense pas qu’il [Odegaard] aura cette connexion avec Viktor Gyokeres, car ce n’est pas ce genre de joueur. Peut-être qu’avec Kai Havertz, ça pourrait marcher. »
Zubimendi et l’embrouillamini au milieu de terrain
Les critiques ne se sont pas limitées au capitaine : Scholes a aussi pointé du doigt Zubimendi, arrivé cet été avec une solide réputation de meneur de jeu. Selon l’ancien Red, l’international espagnol semble dépassé par l’intensité physique de la Premier League. Gary Neville, autre légende de Manchester United, a abondé dans ce sens, notant que le trio Zubimendi-Rice-Odegaard avait été dominé par le milieu de terrain de Newcastle lors de leur dernière confrontation.
Interrogé sur l’impact du joueur recruté 51 millions de livres, Scholes a tranché : « Je ne l’ai jamais vu comme ça (un meneur de jeu). Je n’ai jamais pensé qu’il serait le genre de joueur capable de faire jouer son équipe, et c’est pourtant le rôle d’un milieu de terrain central. Je ne pense pas qu’il fasse suffisamment progresser le jeu. »
- AFP
La course au titre bascule en faveur de Manchester
Alors que la course au titre entre dans sa phase finale, Scholes estime que l’avantage psychologique penche désormais clairement en faveur de Manchester City. Il souligne que l’écart d’expérience entre les deux équipes pourrait s’avérer décisif et offrir un nouveau sacre à l’Etihad Stadium.
« City a mieux géré la semaine suivant le grand match, alors qu'Arsenal a de nouveau évité de justesse la défaite contre Newcastle », analyse Scholes. « Je pense simplement que City a trouvé son rythme. L'effectif n'est certes pas très expérimenté, mais il est dirigé par un entraîneur qui l'est, et cela compte beaucoup. Ce sera très serré, aucun doute là-dessus, mais je pense que City est capable de remporter chaque match. »