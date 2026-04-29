« N’importe quoi » : Paul Scholes estime que Martin Ødegaard « ne joue pas correctement à son poste », et pointe un « gros problème » pour Arsenal

Arsenal a remporté une victoire cruciale 1-0 contre Newcastle le week-end dernier, gardant ainsi ses espoirs de titre intacts, mais cette performance n’a guère convaincu Scholes. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a fait valoir qu’Odegaard descendait trop souvent en profondeur, perturbant ainsi l’équilibre d’une équipe qui peine déjà à conserver sa fluidité au milieu de terrain.

Invité sur leplateau de l’émission The Overlap, l’ancien milieu mancunien n’a pas mâché ses mots au sujet du capitaine. « Je n’ai pas vu tout le match de samedi [contre Newcastle], j’ai probablement regardé la première demi-heure, mais je pense qu’Odegaard est un gros problème pour eux », a-t-il déclaré. « J’adore Odegaard, je le trouve brillant. Techniquement, il est excellent, mais il ne joue pas correctement à son poste. La moitié du temps, durant les 20 premières minutes, il était presque le joueur le plus reculé. C’est n’importe quoi.

« Qu’on le leur ait dit ou non, Odegaard est un numéro 10, il doit faire le lien entre votre milieu de terrain et votre jeu offensif. On se demande pourquoi il n’y a pas de fluidité dans votre équipe quand il est derrière Martin Zubimendi, qu’il est derrière Declan Rice. Comment peut-on créer des liens là-bas ? »