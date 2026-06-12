Mystère : les chaussures roses s’imposent à la Coupe du monde

Pendant longtemps, les chaussures de football se sont déclinées dans une seule couleur : le noir. Depuis environ 25 ans, cette norme a évolué.

Depuis, toutes les teintes de l’arc-en-ciel ont envahi les terrains, les équipementiers rivalisant d’imagination pour se démarquer.

Pourtant, lors de la Coupe du monde 2026, une quasi-uniformité semble se réimposer : la plupart des joueurs arborent à nouveau la même couleur, mais cette fois-ci, c’est le rose qui s’impose.

La BBC a analysé dans un reportage les raisons pour lesquelles de nombreux joueurs arboreront des chaussures roses durant la Coupe du monde 2026.

Principale raison : les géants mondiaux Nike, Adidas et Puma ont conçu des modèles très proches, tant par leur design que par leur teinte, spécialement pour la compétition.

Cette uniformité s’est particulièrement illustrée lors du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade de Mexico, où la plupart des joueurs arboraient des modèles fuchsia très similaires.