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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mystère : les chaussures roses s’imposent à la Coupe du monde

FEATURES
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
République de Corée vs Tchéquie
République de Corée
Tchéquie

Du noir au rose… L'évolution des chaussures de football pendant la Coupe du monde

Pendant longtemps, les chaussures de football se sont déclinées dans une seule couleur : le noir. Depuis environ 25 ans, cette norme a évolué.

Depuis, toutes les teintes de l’arc-en-ciel ont envahi les terrains, les équipementiers rivalisant d’imagination pour se démarquer.

Pourtant, lors de la Coupe du monde 2026, une quasi-uniformité semble se réimposer : la plupart des joueurs arborent à nouveau la même couleur, mais cette fois-ci, c’est le rose qui s’impose.

La BBC a analysé dans un reportage les raisons pour lesquelles de nombreux joueurs arboreront des chaussures roses durant la Coupe du monde 2026.

Principale raison : les géants mondiaux Nike, Adidas et Puma ont conçu des modèles très proches, tant par leur design que par leur teinte, spécialement pour la compétition.

Cette uniformité s’est particulièrement illustrée lors du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade de Mexico, où la plupart des joueurs arboraient des modèles fuchsia très similaires.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comment les entreprises ont-elles anticipé que le rose serait la couleur tendance en 2026 ?

    Jusqu’alors, les grands équipementiers comme Nike, Adidas ou Puma misaient sur des designs sobres en noir et blanc. 

    Cet été, leurs nouvelles collections misent sur des teintes vives et audacieuses afin de se démarquer.

    En 2024, la société d’analyse de tendances de consommation WGSN a prédit que le fuchsia (violet) serait l’une des couleurs phares de l’été 2026.

    WGSN décrit cette teinte comme « pleine de vie, à la fois dynamique et numérique », ainsi que « lumineuse, à mi-chemin entre le rose et le violet ».

    Impossible toutefois d’affirmer avec certitude que cette prévision a directement influencé les créateurs de Nike, Adidas et Puma.

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  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Curieusement, la majorité des chaussures de foot se sont mises au rose… Simple coïncidence ou choix tactique ?

    Lorsqu’elles entament la conception d’une nouvelle paire de chaussures, jusqu’à deux ans avant sa commercialisation, les marques consultent des experts en tendances afin d’anticiper les couleurs et motifs qui seront en vogue au moment du lancement.

    D’autres paramètres entrent toutefois en jeu pour expliquer l’essor du rose sur les terrains.

    La principale raison tient au contraste qu’elle offre avec le vert du terrain : elle attire le regard, que l’on suive la rencontre à la télévision, depuis les tribunes ou en consultant les images sur son téléphone.

    Il reste visible lors des ralentis et sous les projecteurs, car c’est une teinte très vive.

    Ironie du sort, cette uniformisation rend parfois difficile la distinction entre les différents modèles.