Mourinho perd sa bataille avec le vestiaire du Real Madrid

Le niveau de jeu du Real Madrid, sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho, n'a pas convaincu une large partie du public, malgré les 5 victoires décrochées par l'équipe lors des 6 premières journées de Liga.

Le journal Sport a indiqué, dans un article, que le Real Madrid restait englué dans la même situation qui avait provoqué le départ de Carlo Ancelotti, le limogeage de Xabi Alonso et le passage éclair d'Álvaro Arbeloa.

Et de poursuivre : « Une équipe grisée par ses stars, à qui le président du club a accordé une influence si grande qu'elles en viennent à faire fi des consignes de leurs entraîneurs, et un vestiaire où domine l'ego, au sein d'un groupe qui manque de leaders. »

Le journal a précisé que Mourinho contrôlait le vestiaire madrilène lors d'une précédente ère, grâce à sa personnalité, à la force de son caractère et à sa rigueur, mais qu'il arrive au stade Santiago-Bernabéu dans un contexte différent. Le Real Madrid n'est plus celui qu'il était en 2010, pas plus que l'entraîneur portugais n'est ce technicien débordant d'énergie que l'on a connu il y a 15 ans.

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