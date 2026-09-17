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Mourinho perd sa bataille avec le vestiaire du Real Madrid

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Espagne

Mourinho perd le contrôle : le derby pourrait mettre le feu aux poudres

Le niveau de jeu du Real Madrid, sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho, n'a pas convaincu une large partie du public, malgré les 5 victoires décrochées par l'équipe lors des 6 premières journées de Liga.

Le journal Sport a indiqué, dans un article, que le Real Madrid restait englué dans la même situation qui avait provoqué le départ de Carlo Ancelotti, le limogeage de Xabi Alonso et le passage éclair d'Álvaro Arbeloa.

Et de poursuivre : « Une équipe grisée par ses stars, à qui le président du club a accordé une influence si grande qu'elles en viennent à faire fi des consignes de leurs entraîneurs, et un vestiaire où domine l'ego, au sein d'un groupe qui manque de leaders. »

Le journal a précisé que Mourinho contrôlait le vestiaire madrilène lors d'une précédente ère, grâce à sa personnalité, à la force de son caractère et à sa rigueur, mais qu'il arrive au stade Santiago-Bernabéu dans un contexte différent. Le Real Madrid n'est plus celui qu'il était en 2010, pas plus que l'entraîneur portugais n'est ce technicien débordant d'énergie que l'on a connu il y a 15 ans.

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  • rodri(C)Getty Images

    Coup dur à cause de Rodri

    Sept matchs, dont six en Liga et un en Ligue des champions, ont suffi à convaincre les supporters du Real Madrid que rien n'avait changé. Mourinho n'est plus le même que celui que nous avions connu lors de son précédent passage. À 63 ans, le technicien portugais apparaît dans une version apaisée, transformée en défenseur acharné de la pire version dont tout le monde se souvient de Vinicius au stade Santiago Bernabéu. 

    Tandis qu'il a manifesté, en salle de presse, une certaine froideur envers Arda Güler, le seul joueur qui fait fonctionner l'équipe de manière harmonieuse et naturelle. Et il n'échappe à personne qu'Arda représente le maillon le plus faible par rapport à Vinicius.

    Des sources internes au club rapportent que le coup encaissé par l'entraîneur, en raison du transfert de Rodri à Barcelone, a été très rude, puisqu'il s'était entretenu à deux reprises avec le capitaine de la sélection espagnole sacrée championne du monde.

    La première conversation a eu lieu après que Mourinho eut considéré l'arrivée du joueur comme acquise, compte tenu de l'entente immédiate entre eux. Mais les dirigeants du Real Madrid ont ralenti les négociations avec Manchester City, ce qui a poussé le joueur à faire pencher la balance en faveur de l'intérêt de Barcelone.

    Sport souligne : « Le problème, c'est que le Real Madrid 2026-2027 répète les erreurs et les habitudes de l'équipe qui n'a soulevé aucun titre depuis deux saisons. Mourinho est arrivé en vendant des promesses de résultats et un Real Madrid victorieux, mais la vérité est qu'il a rapidement subi sa première défaite à Séville face à un Real Betis tiède, en plus d'une absence totale de toute vision de jeu claire. »

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Le Real Madrid ne défend pas bien

    Mourinho a promis une équipe plus affamée de victoires, mais la réalité est que le club finit par se replier dans son camp au sein d'un bloc défensif bas, un style que Mourinho lui-même a reconnu, à Valdebebas, qu'il n'appréciait pas. Il s'appuie sur le repli pour vivre des contre-attaques, même à Bernabéu, où il a fini par attendre le coup de sifflet final face à l'Inter Milan en Ligue des champions, après avoir gagné grâce aux erreurs grossières des Italiens et aux parades miraculeuses de Thibaut Courtois.

    Ce Real Madrid de Mourinho ne défend même pas correctement, malgré l'insistance du technicien portugais sur le travail tactique défensif et l'engagement de ses joueurs offensifs dans le pressing. La vérité est indiscutable. L'Espanyol, la Real Sociedad, le Real Betis, l'Inter Milan, le Rayo Vallecano et Elche ont marqué dans ses filets, et il n'a conservé sa cage inviolée que face à Malaga. Toutes les équipes se créent des occasions face à lui, et à chaque match, Courtois réalise des parades décisives.

    Sa relation avec les stars n'atteint pas le traitement fraternel qu'Ancelotti réservait à ses joueurs, mais elle est en même temps très éloignée des exigences naturelles qui ont conduit au limogeage de Xabi Alonso.

    Mourinho est allé jusqu'à célébrer les interceptions de balles de Vinicius comme s'il s'agissait de buts, déclarant : « Celui qui donne tout ce qu'il a, on ne peut pas lui en demander davantage. »

    En réalité, le Brésilien est le deuxième joueur de l'équipe le plus utilisé en temps de jeu, avec 511 minutes, bien qu'il n'ait inscrit qu'un seul but en 6 matches. Le premier est Kylian Mbappé, qui semble plus préoccupé par le Ballon d'Or et par les règlements de comptes en salle de presse.

    Mourinho a dit à propos de Kylian, que le public du Santiago Bernabéu désigne également comme l'une des raisons pour lesquelles le Real Madrid n'a remporté aucun titre au cours des deux dernières années : « Un joueur qui marque 40 buts ne peut pas être un problème. »

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    L'indifférence en seconde période

    Le dernier signe d'inquiétude qui confirme le relâchement d'un groupe habitué au confort, c'est cette habitude qu'a l'équipe de cesser de fournir des efforts lorsque les matchs semblent joués. Et ce particulièrement en seconde période, puisque l'équipe a perdu un match face au Real Betis après avoir laissé son adversaire revenir dans la partie, à la suite d'occasions manquées en première période, mais aussi face à l'Espanyol, un match qui aurait dû être plié de bonne heure, avant que la rencontre ne s'achève sur une victoire du Real Madrid dans le temps additionnel grâce à un but de Carlos Espí.

    La même chose s'est répétée à Elche, et même face à l'Inter Milan au stade Santiago-Bernabéu, après que le Real Madrid a terminé la première période avec une avance de 2-0, avant que le club italien ne se rapproche de l'égalisation après la pause.

    Sport a souligné : « Mourinho, lors de son second passage au Real Madrid, agit avec plus de finesse que par des déclarations directes. Après la défaite face au Real Betis, il a laissé entendre que les supporters du club andalou avaient soutenu leur équipe pendant les quatre-vingt-dix minutes et n'avaient pas lancé de sifflets de désapprobation contre elle, un message clair adressé aux supporters du Real Madrid au Bernabéu. »

    Et à Elche, il a averti, sans que ses propos manquent de logique, que l'équipe avait gâché de nombreuses occasions qui auraient pu sceller le résultat en première période.

    Des messages qu'il alterne avec un discours défaitiste, ce qui a provoqué la frustration des supporters du Real Madrid, alors même que la saison n'en est qu'à ses débuts.

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  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Un derby qui pourrait mettre le feu aux poudres

    Voilà dans quel état le Real Madrid se présente au derby, qui pourrait marquer un tournant, ou être l'étincelle qui déclenche une situation similaire à celle vécue la saison dernière avec Xabi Alonso.

    Car après cette défaite au stade Metropolitano, Jude Bellingham a disputé sa première confrontation avec l'entraîneur Xabi Alonso, et lors du déplacement suivant au Kazakhstan, Fede Valverde s'est emporté en salle de presse, tandis que Vinicius a manifesté son mécontentement au moment de son remplacement.

    Il ne semble pas que cela se produise avec Mourinho, mais la crainte que ressentait le vestiaire envers l'entraîneur portugais à son arrivée s'est muée en simple respect. Il n'y a plus aucune trace de l'entraîneur sévère et polémique que nous avons connu lors de son premier passage.

    Ainsi, les stars continuent de faire ce qui leur plaît et de décider du cours des choses à leur guise. Vinicius avait même présumé, hier soir, via ses comptes sur les réseaux sociaux, qu'il participerait au match du Metropolitano, après une prestation catastrophique face à Elche.

    Et il y a bien des raisons de ne pas l'aligner, mais le Mourinho d'aujourd'hui n'est plus le Mourinho d'autrefois.

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