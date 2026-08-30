Mourinho : la défaite viendra, et ce joueur a brillé bien qu'il « ne soit pas aimé »

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est félicité de la victoire de son équipe 4-0 face à Malaga, lors de la troisième journée de la Liga, et a également adressé plusieurs éloges individuels à ses joueurs.

Le journal Marca a rapporté les déclarations de Mourinho, qui a affirmé : « C'était un objectif pour nous, garder notre cage inviolée et bien travailler. Nous ne pouvons pas toujours attaquer avec férocité, car parfois l'adversaire prend l'avantage, et nous devons bien défendre. »

Il a poursuivi : « La rotation ? C'est mon objectif. J'ai dit aux joueurs que j'allais procéder à de nombreux changements avant le match face à la Real Sociedad. Je veux faire jouer des joueurs qui possèdent la même qualité que les autres. C'est une question de choix de l'entraîneur, et non parce qu'un joueur aurait une qualité supérieure ou inférieure, car tous possèdent la qualité. »

Il a souligné : « Il est important que le public se soit amusé, mais si les gens ont une vision de ce que signifie le football de haut niveau, ils doivent aussi apprécier la seconde mi-temps. »

Il a insisté : « Nous avons vu une équipe qui travaille bien défensivement, et nous avons vu Vinicius Junior perdre le ballon puis revenir défendre et le récupérer. »

Mourinho a relevé : « Le football ne consiste pas seulement à apprécier la beauté des buts. On ne peut inscrire 121 buts en une seule saison que lorsqu'on possède des joueurs de très haut niveau en attaque. »

Il a ajouté : « Nous avons déjà marqué 10 buts en 3 matchs, mais nous gagnerons l'un de ces matchs sur le score de 1-0, et nous en sortirons avec le même bonheur. »

Interrogé sur les plaintes de Malaga au sujet de l'arbitrage, Mourinho a répondu : « Cela ne mérite aucun commentaire. »

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