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Mourinho : la défaite viendra, et ce joueur a brillé bien qu'il « ne soit pas aimé »

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
E. Camavinga
Espagne

Les plaintes de Malaga au sujet de l'arbitrage ne méritent aucun commentaire, et Bellingham est impressionnant

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est félicité de la victoire de son équipe 4-0 face à Malaga, lors de la troisième journée de la Liga, et a également adressé plusieurs éloges individuels à ses joueurs.

Le journal Marca a rapporté les déclarations de Mourinho, qui a affirmé : « C'était un objectif pour nous, garder notre cage inviolée et bien travailler. Nous ne pouvons pas toujours attaquer avec férocité, car parfois l'adversaire prend l'avantage, et nous devons bien défendre. »

Il a poursuivi : « La rotation ? C'est mon objectif. J'ai dit aux joueurs que j'allais procéder à de nombreux changements avant le match face à la Real Sociedad. Je veux faire jouer des joueurs qui possèdent la même qualité que les autres. C'est une question de choix de l'entraîneur, et non parce qu'un joueur aurait une qualité supérieure ou inférieure, car tous possèdent la qualité. »

Il a souligné : « Il est important que le public se soit amusé, mais si les gens ont une vision de ce que signifie le football de haut niveau, ils doivent aussi apprécier la seconde mi-temps. »

Il a insisté : « Nous avons vu une équipe qui travaille bien défensivement, et nous avons vu Vinicius Junior perdre le ballon puis revenir défendre et le récupérer. »

Mourinho a relevé : « Le football ne consiste pas seulement à apprécier la beauté des buts. On ne peut inscrire 121 buts en une seule saison que lorsqu'on possède des joueurs de très haut niveau en attaque. »

Il a ajouté : « Nous avons déjà marqué 10 buts en 3 matchs, mais nous gagnerons l'un de ces matchs sur le score de 1-0, et nous en sortirons avec le même bonheur. »

Interrogé sur les plaintes de Malaga au sujet de l'arbitrage, Mourinho a répondu : « Cela ne mérite aucun commentaire. »

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Nous devons rester calmes au sujet de Diomande

    À propos du niveau de Huijsen, il a commenté : « Je lui ai parlé, et j'apprécie beaucoup qu'un défenseur central possède une qualité dans le maniement du ballon et qu'il transmette des ballons entre les lignes, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est sa force, sa détermination, sa confiance en lui et sa capacité à remporter les duels. Il a beaucoup progressé. Il a été dominant et décisif, et c'est la version que je veux. »

    Au sujet de l'éclat de Bellingham, il a expliqué : « Il est très exigeant envers lui-même, et envers les autres également. Je ne voulais presque pas qu'il défende comme un second arrière gauche. C'est un joueur incroyable. »

    Mourinho a souligné : « Mais aujourd'hui, un joueur qui ne reçoit pas beaucoup d'amour a livré un match formidable, c'est Camavinga. »

    Concernant l'harmonie entre Mbappé, Vinicius et Bellingham, il a commenté : « Les bons joueurs veulent toujours jouer ensemble, parce qu'ils ont la même rapidité de réflexion, la même qualité, et ils doivent toujours être en accord. »

    Il a insisté : « On disait que l'entraîneur ne voulait pas des trois joueurs, mais ce que je dis, moi, c'est que je veux toujours les meilleurs. »

    À propos de Diomandé, il a expliqué : « Combien avons-nous payé pour lui ? Habituellement, quand un joueur coûte autant d'argent, on attend de lui qu'il arrive et livre une performance exceptionnelle dès le début, mais il est très jeune, et nous devons faire preuve de calme. Il livre de très bonnes performances, mais pas à pas. »

    Mourinho a conclu : « Une mauvaise période viendra, la blessure d'un joueur important viendra, vos critiques viendront, la défaite viendra, tout cela viendra, parce que ces choses arrivent toujours. À ce moment-là, nous devrons extraire toute la force de l'équipe que nous construisons, car dans ces instants, nous devons rester équilibrés et ne pas laisser une période négative avoir un impact sur toute la saison. »

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